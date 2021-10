Hokejový Třinec bodoval už počtrnácté v řadě, v Plzni vyhrál 2:1

Třinci se povedl na západě Čech vstup do zápasu a už v polovině první třetiny šel do vedení. Patrik Hrehorčák poslal na plzeňskou branku nenápadné nahození od modré čáry a puk propadl až do sítě.

Do dvoubrankového vedení mohli hosté odskočit těsně před přestávkou, Miloš Roman ale po chybě v domácí obraně na brankáře Pavláta nevyzrál.

Ve druhé třetině se Plzeň zlepšila a postupně si vytvářela tlak, který dokázala zužitkovat v polovině zápasu. Michal Bulíř si vzal puk za brankou, vybruslil si před ni a nadvakrát překonal třineckého brankáře.

V poslední části měly šance na rozhodnutí oba týmy a v 48. minutě to byli domácí, kteří gól po velké mele v brankovišti vstřelili. Jenže třinecká lavička si vzala trenérskou výzvu a rozhodčí po poradě s videem gól kvůli kontaktu Mertla s brankářem Kacetlem odvolali.

Rozhodující gól tak nakonec padl na druhé straně a postaral se o něj se štěstím Martin Růžička, jehož nahození si do vlastní branky srazil jeden z domácích obránců. Třinec tak vyhrál v Plzni 2:1 a bodoval už ve čtrnáctém zápase v řadě.

17. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Bulíř (Kvasnička, G. Thorell) - 10. Hrehorčák, 51. Martin Růžička (Dravecký). Rozhodčí: Lacina, Veselý - Gerát, Bohuněk. Vyloučení: 4:5, navíc Mertl - D. Musil 5 min. Bez využití. Diváci: 2862.