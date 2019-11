Hokejisté Sparty předvedli proti Kometě senzační obrat, plzeňský Gulaš poprvé v sezoně nebodoval

Hokejisté Sparty prohrávali v 17. kole Tipsport extraligy doma s Kometou Brno ve třetí třetině už 1:4, nakonec ale dokázali skóre otočit, když vítěznou branku vstřelil 14 sekund před koncem David Tomášek. Plzeň vyhrála ve Zlíně 2:1, i když se tentokrát nemohli spolehnout na Milana Gulaše, který poprvé v sezoně nebodoval. Kladno otočilo zápas proti Vítkovicím a slaví vítězství 4:3 po prodloužení. Praha 18:29 3. 11. 2019 (Aktualizováno: 18:57 3. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty Praha slaví výhru | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 1:2

Berani sice uhlídali plzeňského kapitána Milana Gulaše, který v 16. utkání v sezoně poprvé nebodoval, ale připsali si třetí prohru z posledních čtyř utkání.

Hosté začali lépe a blízko gólu byl Eberle, ale Čiliak puk v krkolomné pozici udržel před brankovou čárou. Následně hráli Berani přesilovou hru při vyloučení Eberleho, ale větší šance si kromě ostré Gazdovy střely nevytvořili.

V 17. minutě se už domácí radovali. Dufkovu střelu Frodl vyrazil jen vedle sebe a puk dorazil obránce Freibergs. Vedení Zlín udržel až do pauzy, když odolal tlaku Indiánů v přesilové hře.

Na začátku prostředního dějství přišli Západočeši o elitního centra Mertla, který kvůli zranění duel nedokončil. Zlínští byli po další minuty aktivnější, jenže velké šance si nevypracovali. A tak se vyrovnání dočkali hosté. Jakub Pour projel hřiště, z úhlu vletěl do brankoviště a překonal Čiliaka.

Berani mohli odpovědět při přesilovce, dopadlo to však opačně. Kantner využil chybné rozehrávky zlínského gólmana a poslal Plzeň do vedení.

Ve třetí části byli sice zlínští hokejisté aktivnější, ale hosté je do šancí nepouštěli. Naopak Plzeň čekala na chyby Beranů a ty přicházely. Roman Vlach však při přečíslení neuspěl a Čiliak držel naději domácích na bodový zisk. Plzeň však těsný náskok uhájila.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 5:4

Ve čtvrté minutě duelu, který sledovalo 14 578 diváků, přihrál Smejkal Řepíkovi, který trefil pouze tyč odkryté branky. Sparťanský kapitán si vytvořil i další šanci při početní výhodě domácích, ale střelou z levého kruhu těsně minul. Hosté si v první části vážnější příležitost nevypracovali a na Machovského vyslali jen tři střely.

V úvodu druhé třetiny zahrozil opět Řepík, který po straně ujel brněnské obraně, ale gólmana Vejmelku nepřekonal. Vzápětí Brno udeřilo. Svačina našel ukázkově z vlastní obranné třetiny Plekance, jenž samostatný únik zakončil nechytatelně pod horní tyč. Sedmatřicetiletý Plekanec se trefil počtvrté v sezoně.

V 26. minutě se Brno prosadilo podruhé. Vteřinu před Košťálkovým návratem na led z trestné lavice využilo přesilovku. Hruška nahrál před branku Svačinovi, který se trefil do podobného místa jako Plekanec.

Kometa nadále předváděla v O2 areně maximální střeleckou efektivitu a o 55 sekund později zvýšila na rozdíl tří gólů. Zaťovič vystřelil z levého kruhu a přesně zamířil do stejného místa jako předtím Plekanec a Svačina. Sparťané snížili v 29. minutě. Puk se odrazil do mezikruží k volnému Smejkalovi, který pohotově zakončil do poloodkryté branky.

Ve 46. minutě si Brno vzalo třígólový náskok zpět. Plekanec si nabruslil mezi dva sparťany a zpětnou přihrávkou našel Svačinu, jenž zakončením k tyči přidal svůj druhý gól večera.

V polovině třetího dějství snížil Růžička, který vypálil přes obránce Pyrochtu. O chvíli později se trefil podruhé ranou z levého kruhu pod horní tyč a o 22 sekund později předložil Tomášek před prázdnou branku kotouč Řepíkovi, jenž srovnal. Domácí smazali tříbrankové manko během 104 vteřin.

Duel pomalu směřoval do prodloužení, když po přihrávce Řepíka rozhodl Tomášek. Řepík si v utkání připsal tři body stejně jako na druhé straně Svačina. Moravané venku prohráli poprvé po pěti výhrách v řadě.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:4 v prodl.

Tým s Jaromírem Jágrem po čase vyprodal ostravské halu. K její radosti měli převážnou část utkání v režii Vítkovičtí. Šidlíkův volej reflexivně vyrazil Godla, Roman pak v přesilovce orazítkoval tyč. Sotva se vyloučený Machač vrátil na led, propasíroval v čase 9:10 zblízka kotouč do kladenské branky Mallet.

Během 50 vteřin domácí své vedení zdvojnásobili. Bukarts dostal, byť na ofsajdové hranici, ideální pas do jízdy od Schleisse a z levého křídla prostřelil Godlu podruhé.

Kladno dokázalo zápas zdramatizovat 58 sekund před koncem první části. Stach před brankovištěm ze vzduchu sklepl Austinovo nahození od modré čáry a regulérnost jeho trefy posvětil až videorozhodčí.

Druhou část sice Rytíři načali aktivně a úvodní střídání kroužili kolem Svobody, ale Stach zazvonil jen na tyč a naopak domácí z prvního brejku zavěsili ve 24. minutě Romanem a znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. Ostravané byli i v dalším průběhu nebezpečnější. Z brejků i závarů mohli přidat další branky, ale ani Romanova dorážka v odkryté bráně neskončila.

A tak znovu v poslední minutě druhé třetiny zadělali na drama hosté, když po Melkově akci doklepl puk za Svobodova záda Strnad. Středočeši ožili a v opticky vyrovnaném závěru dokázali srovnat krok i gólově. Krátce po nevyužité přesilovce se v 57. minutě trochu se štěstím dostal k odraženému puku Melka a z úhlu přehodil ležícího Svobodu.

Aktivněji působící Kladno nejprve v prodloužení mohlo rozhodnout díky O’Donnellovi, ale skórovat se povedlo až Strnadovi, který se probil před Svobodu a opakovanou dorážkou vstřelil vítězný gól.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3

Domácí do utkání vstoupili lépe a ve třetí minutě se ujali díky tečovanému nahození obránce Stříteského vedení. Poté, co pak nevyužili přesilovku, převzali Hanáci otěže a na Novotného se valil jeden útok za druhým.

Největší z řady šancí si vytvořil v deváté minutě Nahodil, který se po akci na jeden dotek ocitl sám před karlovarským gólmanem. V podobné situaci se o chvíli později neprosadil ani Olesz po Křemenově chybě, takže Novotný držel těsné vedení Energie.

Olomouc se dočkala vyrovnání ve 24. minutě při vyloučení Stříteského, při kterém po Oleszově střele úspěšně dorážel Nahodil. Vzápětí šel pykat Polák a obránce Škůrek otočil stav. Za tři minuty Vondráček po nezištné přihrávce Koblasy využil přečíslení dvou na jednoho a vyrovnal.

Radost Západočechů však trvala pouhých 43 vteřin, protože vedení Olomouci vrátil po Strapáčově střele Klimek.

Zvýšená aktivita Západočechů ve třetí třetině již k vyrovnávací brance nevedla, a to i přes stoprocentní šanci Grígera, jenž v 49. minutě netrefil odkrytou část Konrádovy branky. Stav nezměnila ani minutu a půl trvající power play domácích v závěru.

17. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Dufek, Jeglič) - 32. Pour (Roman Vlach), 36. Kantner. Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Bryška, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4506.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Stříteský (Skuhravý), 28. Vondráček (Koblasa, Šenkeřík) - 24. Nahodil (Olesz, Irgl), 25. Škůrek (Irgl, Nahodil), 29. Klimek (Strapáč, Dujsík). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Plutnar, Skuhravý (oba Karlovy Vary). Využití: 0:2. Diváci: 4278.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 5:4 (0:0, 1:3, 4:1)

Branky a nahrávky: 29. Smejkal (Jurčina, Řepík), 50. V. Růžička ml. (Říčka, Polášek), 52. V. Růžička ml. (Říčka, Tomáš Dvořák), 52. Řepík (Tomášek, Jurčina), 60. Tomášek (Řepík) - 22. Plekanec (Svačina, Pyrochta), 26. Svačina (J. Hruška), 27. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 46. Svačina (Plekanec). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - J. Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Jurčina (Sparta) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 14.578.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (P. Zdráhal, Trška), 10. Roberts Bukarts (Schleiss, M. Svoboda), 24. O. Roman (Roberts Bukarts, Schleiss) - 20. Stach (Austin, B. Nash), 40. J. Strnad (Melka, T. Kaut), 57. Melka, 64. J. Strnad. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9833 (vyprodáno).