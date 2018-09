Získá Kometa třetí titul v řadě? V pátek startuje hokejová extraliga

„Obhájit titul je těžší než ho získat. Pro tyhle chvíle člověk hraje hokej. Jsem plný emocí, je to něco neskutečného,“ nechal se 22. dubna slyšet Leoš Čermák.

S kapitánským céčkem na hrudi Čermák dvakrát za sebou zvedl nad hlavu pohár pro vítěze a po letní přípravě si brousí zuby na třetí triumf. A nejen on.

„Chceme vyhrávat každý zápas, bavit diváky. Uplynulé dvě sezony byly fantastické s obrovskou euforií a radostí na konci. Jiné cíle mít nemůžeme, je to jako droga,“ umívá se hlavní strůjce brněnských úspěchů trenér Libor Zábranský.

Jeho tým prošel přes léto velkou proměnou, odešli Martin Nečas, Marek Čiliak, Tomáš Zohorna, Jakub Krejčík a další, ale přišli a v Brně tomu věří, adekvátní náhrady a navíc stále bude extraligové diváky bavit Martin Erat. Jen se zatím neví od kdy.

„Máme jasnou dohodu, že až bude mít chuť, tak nastoupí, ale bude to jen jeho rozhodnutí. Nemyslím si, že to Martin vydrží tak dlouho, že by nastoupil třeba až v lednu. Doufám, že ne,“ říká Zábranský.

Martin Erat bude patřit mezi velké osobnosti extraligy i nadcházející sezoně. Ale nemusí to být on na koho bude upřena největší pozornost. 11 let dlouhé čekání Sparty na titul má ukončit německý trenér Uwe Krupp

„Víte, co je náš cíl? Je to každodenní práce. A když tohle budeme dělat na vysoké úrovni a úspěšně, zlepšíme se a atmosféra v týmu bude dobrá. Věřím, že pak budeme vyhrávat zápasy. Myslím, že je špatné hned na začátku sezony mluvit o finále nebo o nějakém zásadním výsledku, který by se mohl povést až někdy v dubnu,“ brzdí očekávání jediný muž v extralize, který rozhodl finále Stanley Cupu, Uwe Krupp.

Kruppova Sparta rozehraje nový extraligový ročník v pátek 14. září proti královéhradeckému Mountfieldu.