Hokejisté Třince přestříleli Liberec a jdou do čela extraligy, Sparta veze těsnou výhru z Hradce Králové

Třinečtí hokejisté porazili v 21. kole extraligy na svém ledě Liberec 6:4 a zvítězili i v šestém domácím zápase sezony. Slaví také Sparta, která vyhrála v Hradci Králové 2:1. Plzeň doma nestačila na Kometu Brno, prohrála 1:2 a přepustila tak první místo v tabulce právě Třinci. Karlovy Vary udolaly stejným poměrem v prodloužení Vítkovice. České Budějovice vyhrály 3:2 nad Zlínem. Třinec/Hradec Králové 19:57 27. listopadu 2020

Oceláři prohrávali v osmé minutě 0:2, ale na začátku druhé třetiny už vedli 3:2. Polovinu branek obou týmů vstřelili obránci, vítěznou si připsal Jan Jaroměřský. Jednou skóroval v dresu vítězů Matěj Stránský, který má na kontě 13 gólů z dvanácti zápasů.

Oceláři poprvé porušili pravidelné střídání gólmanů po jednom utkání a v brance nechali Štěpánka, který minule vychytal čisté konto. Na druhé straně se objevil po roce a půl v extraligovém utkání mezi třemi tyčemi Pavelka a dlouho byl zcela bez práce. Ještě si nepřipsal ani zásah a Liberec už vedl 2:0.

Skóre otevřel Rosandič, jehož střelu usměrnil mimo Štěpánkův dosah Jaroměřský. I druhý gól si dali domácí sami. Filippi hledal v přesilové hře před brankou Grígera, ale přihrávku srazil Musil mezi Štěpánkovy betony.

S Oceláři mohlo být ještě hůř. Po konci početní výhody zapomněli na Filippiho, který naskočil z trestné lavice rovnou do úniku, ale vyprášil jen Štěpánkův beton a z dorážky přestřelil. V další velké šanci neuspěl Bulíř.

Ocelářům, kteří poprvé vystřelili až v deváté minutě, ale vyšel závěr třetiny. Chmielewski zblízka snížil, v dalším tlaku trefil Růžička tyč. Domácí ale stihli ještě před odchodem do kabin po efektní kombinaci vyrovnat. Po několika přihrávkách na jeden dotek střílel do prázdné branky Adámek v čase 19:46.

I nástup do prostřední části patřil Třinci. Vrána dostal puk do jízdy, prohnal se kolem obránců a forhendovou kličkou mezi betony otočil na 3:2. Celou situaci ještě prověřil videorozhodčí a našel záběr, na kterém Pavelka vykopl puk levou nohou už za brankovou čarou.

Liberec vyrovnal ve 33. minutě. Rosandič upoutal pozornost několika protihráčů a uvolnil osamoceného Lence, který se z mezikruží nemýlil. Domácí strhli vedení na svou stranu v přesilové hře. Hrňovu střelu dorazil ze vzduchu na hranici brankoviště Stránský.

Třinec odskočil v úvodu poslední třetiny na rozdíl dvou gólů trefou Jaroměřského od modré čáry a vcelku bez problémů si dlouho hlídal náskok. Ubránil i tři oslabení, přesto hosté z nenápadné akce v 58. minutě snížili. Prosadil se Knot od modré čáry.

Liberec se už dvě a půl minuty před koncem odhodlal ke hře bez brankáře, ale Doudera brzy přidal šestý gól. Skórovat poté ještě mohl i domácí Zadina, který v den zápasu slavil 21 let, ale trefil tyč. Oceláři porazili Liberec i podruhé v sezoně a díky zaváhání Plzně jdou do čela extraligy.

Sparta vyloupila Hradec

Souboj o průběžnou bronzovou pozici byl hned od začátku rušný a hraný ve vysokém tempu. Do zápasu lépe vstoupila Sparta, byla nebezpečnější. Jenže v domácí brance stál Lukeš, jenž opět zaskočil za zraněného Mazance. Zatímco v celé minulé sezoně naskočil jen do osmi utkání, tentokrát už je na čísle šest. Pro Hradec Králové to ale podle všeho není zásadní problém, protože měl před Spartou úspěšnost zákroků přes 93 procent.

Formu potvrzoval i proti Pražanům: zastavil Košťálkovu bombu, Horákovu velkou šanci zblízka i Formanův pokus ze strany. Gólman tak postavil základ, aby se Královéhradečtí mohli dostat do zápasu. Podařilo se jim to i díky přesilovce. V sedmé minutě ji sehráli perfektně. Růžička nejprve neproměnil velkou možnost, když byl příliš blízko u Machovského, ale za pár sekund poslal puk přesně Orsavovi, který ranou bez přípravy uspěl.

Od té doby se hrálo vyrovnaně, rychle, ale také urputně. Rovněž Spartě pak pomohla početní výhoda. Z pravého křídla ji vedl Sobotka, vydržel na ledě celou dobu a po 65 vteřinách byla jeho snaha odměněna. Zkušený útočník poslal křížnou přihrávku Tomáškovi, který skóroval a postaral se v 19. minutě o vyrovnání.

Ve druhé části se hosté dostali do tlaku. Byli nepříjemní, jenže tým Mountfieldu odolával díky Lukešovi. Brankář lapil Horákovu dorážku, Buchteleho velmi dobrý pokus po objezdu branky a především Sobotkův samostatný únik. Útočník, jenž by se měl za pár týdnů vrátit do NHL, ho zkusil přelstít prostrčením puku mezi betony, ale neměl šanci.

Lukeš nezasáhl pouze jednou. Ve 36. minutě mu však po Košťálkově bombě v přesilovce pomohla horní tyčka. O chvíli později však mohl stejně jako Košťálek lamentovat domácí kapitán Smoleňák, rovněž on rozezvučel brankovou konstrukci.

Také do třetí části vlétli aktivněji hosté. Do šancí se však nedostávali. Jejich nápor pak ukončilo vyloučení, při němž mohl jít Mountfield do vedení. Filip Pavlík však ve 46. minutě zamířil do tyče.

Bylo jasné, že se hraje o klíčový gól. Ten nakonec vstřelila Sparta. Řepík vrátil v 51. minutě zadovkou puk před branku a Sukeľ prostřelil Lukeše. Hradec musel zareagovat, chtěl tlačit, hosté však hráli velmi aktivně a drželi domácí na distanc. Zvládli to až do konce, Mountfield tak po Třinci prohrál druhý domácí duel za sebou.

21. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Orsava (V. Růžička ml., Hronek) - 19. Tomášek (Sobotka, Němeček), 51. M. Sukeľ (Řepík). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

