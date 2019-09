Kladnu nepomohl k prvním bodům v sezoně ani Jágrův gól, Pardubice vyhrály v Litvínově

Hokejisté Kladna poprvé v sezoně s uzdraveným Jaromírem Jágrem v sestavě prohráli ve 3. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:7 a zůstávají po návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech stále bez bodu. Pardubice vyhrály v Litvínově 2:1. Zlín doma podlehl Olomouci. Vítkovice po samostatných nájezdech udolaly Liberec. Mladí Boleslav v prodloužení porazila Brno 3:2. Hradec Králové doma přestřílel Plzeň. Karlovy Vary/Litvínov/Mladá Boleslav/Zlín/Vítkovice/Hradec Králové 20:42 20. 9. 2019 (Aktualizováno: 21:26 20. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr. | Foto: Tomas Blazek / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:2

Souboj Severočechů s Dynamem byl od počátku vyrovnaný. Domácí v úvodu nevyužili první přesilovou hru, v 10. minutě mohl otevřít skóre Petružálek, ale trefil jen tyč Kacetlovy branky. A do vedení se dostali hosté, poté co 69 sekund před koncem první třetiny využil Mandátovu přihrávku zpoza branky Kindl a otevřel skóre.

Východočeši pak nevyužili dvě přesilové hry, zápasu i nadále kralovali brankáři Janus a Kacetl. Podruhé se skóre změnilo ve 33. minutě, kdy se po Ščotkově střele prosadil Hübl a vyrovnal.

Ve 42. minutě mohl Litvínov posunout dokonce do vedení Hanzl, v samostatném úniku ale Kacetla nepřelstil a o necelé dvě minuty později toho litoval ještě více. Mandát se totiž dostal za obranu Vervy a přiblížil hosty premiérovému bodovému zisku v sezoně.

A mohlo být pro hosty ještě lépe. Hovorka ale trefil v polovině třetí části jen horní tyč Janusovy branky. O závěrečný nápor připravilo domácí vyloučení Jarůška v 58. minutě, Severočeši se i tak odhodlali k power play, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Pardubice se v tabulce posunuly na 12. místo, o skóre za Litvínov.

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 7:4

Sedmačtyřicetiletý Jágr se zařadil do sestavy po svalovém zranění poprvé od 1. září, kdy nastoupil na turnaji v Bolzanu proti Norimberku. Hrál v prvním útoku po boku Ladislava Zikmunda a Jakuba Valského. V extralize se představil poprvé od 8. ledna 2013, kdy před koncem výluky v duelu s Litvínovem pomohl Kladnu dvěma nahrávkami k výhře 3:2. Duel v Karlových Varech ale jednomu z hlavních lídrů Rytířů na jejich cestě zpět do extraligy zhořkl.

Středočeši mohli hrát v čase 3:35 celé dvě minuty přesilovou hru pěti proti třem po faulech Graňáka a Plutnara, ale po dvojí chybě na vhazování šel pykat i Stach. Energie se úspěšně bránila i poté, co po dalších 86 sekundách inkasovala další trest za posunutí branky gólmanem Novotným. Navíc přesně po sedmi minutách hry v oslabení otevřela skóre, poté co se Mikúšova nepřesná střela odrazila ke Kohoutovi, který u pravé tyče pohodlně zasunul puk za Brízgalu.

V polovině úvodní části ozdobil svoji extraligovou premiéru gólem Michnáč, který se zbavil Nashe a zvýšil na 2:0. Sudí Horák a Svoboda si ještě u videa ověřili, jestli přihrávající Kohout nezahrál vysokou holí. Rytíři se snažili odpovědět, ale ve 13. minutě opět udeřila Energie. Mikúš se trefil z pravého kruhu a Brízgalu nahradil Cikánek.

V 18. minutě putoval na trestnou lavici za vyseknutí hokejky Kubkovi Jágr a za 33 sekund putoval zpátky na led za stavu 4:0. Stříteského přihrávku usměrnil za Cikánka Rachůnek.

Karlovarští byli při chuti a ve 26. minutě vedli už 5:0. Beránek uvolnil Rašku, který překonal Cikánka blafákem do forhendu. Za 65 sekund se už prosadili i hosté. Nashovo nahození od modré čáry tečoval před Novotným Jelínek a ve druhém extraligovém duelu oslavil premiérový gól.

Za 38 vteřin vrátil Západočechům pětibrankový náskok Rachůnek, které se prosadil k zakončení přes Kehara a o pravou tyč skóroval. Kladno se ale nevzdalo. V polovině utkání našel Stach před brankou Hajného a ve 34. minutě snížil na 3:6 Zikmund. Oba oslavili také první branku v extralize ve svém třetím duelu.

Po 93 vteřinách závěrečného dějství využil přesilovou hru při Emingerově vyloučení Jágr, který se trefil z pravého kruhu, a Rytíři snížili ztrátu na rozdíl dvou branek. Domácí si ale vítězství pohlídali a 22 sekund před koncem zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Vondráček.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:5 po sam. nájezdech

Domácí měli skvělý nástup. Přesně po dvou minutách se za záda libereckých obránců dostal Dej a po Krenželokově pasu kotouč zblízka bekhendem poslal do sítě.

Rychlý hokej pak přinášel gólové situace hlavně v přesilových hrách. Vítkovice dvakrát nechaly vyniknout Peterse: ten nejprve zmařil pohotové zakončení Bukartse a v další přesilovce ho zblízka nepřekonal ani Schleiss. Hosté se největší šance dočkali až v závěru první části, ale Hudáček při hře pět na čtyři z voleje těsně minul bránu.

I ve druhé části se převaha a šance přelévaly ze strany na stranu. Příležitost k vyrovnání promarnil po úniku Lenc, ale ve 28. minutě už Dolejše šikovnou tečí pokořil Zachar.

Jenže z vyrovnání se Severočeši radovali pouhých 30 vteřin. Dej našel křížnou přihrávkou neobsazeného Malleta a na jeho příklep byl Peters krátký.

Podobné rysy měla i třetí gólová akce Vítkovic: hosté ve 32. minutě nepokryli Gumana, který po Werbikově přihrávce od zadního mantinelu z voleje zavěsil.

Chvíle vítkovické převahy mohl podtrhnout Kurovský, trefil ale jen tyč. A v závěru se zase karta obrátila. Knot v 39. minutě tečovanou střelou od modré čáry snížil a ještě ve druhém dějství Liberec málem stačil vyrovnat, ale Hanouskův průnik zlikvidoval Dolejš.

Dolejše v úvodu třetí třetiny po teči v předbrankovém prostoru spasila horní tyčka, nakonec se ale hosté vyrovnání dočkali zásluhou Bulíře, který v 50. minutě pohodlně doklepl puk do odkryté brány.

Ale Vítkovice podruhé v utkání měly bleskovou odpověď. Už za 72 sekund v přesilové hře propálil Peterse Bukarts, puku přitom do vlastní brány pomohl obránce Derner. Vítězný gól to nebyl, protože v 58. minutě srovnal Hanousek. V prodloužení měl stoprocentní šanci Hudáček, ale sólo přes celé hřiště neproměnil. Druhý bod tak Liberci až v poslední sérii nájezdů zajistil Marosz, který tak i přerušil šňůru pěti porážek na ledě Vítkovic.

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 1:4

Úvod utkání byl opatrný. Domácí, kteří nastoupili ve speciální třetí sadě dresů s baťovským motivem, měli sice potíže s rozehrávkou, soupeř to ale nevyužil. Klimek se z rohu prodral až před Kašíka, ale nepřekonal jej.

Zlínští byli úspěšnější a v 17. minutě se dostali do vedení. Szturc z rychlého útoku pálil skrz obránce, přičemž Pavel Sedláček dokázal kotouč velmi jemně tečovat mezi Lukášovy betony.

Olomoučtí mohli srovnat při následné přesilovce, ale Irgl dorazil puk pouze do ležícího Kašíka. V tom samém oslabení měli možnost i Berani, Palmberg vystihl rozehrávku soupeře, únik ale zakončil střelou mimo.

V úvodu prostředního dějství hráli domácí dvě početní výhody, odskočit na větší gólový rozdíl se jim ale nepodařilo. Z nenápadné akce naopak udeřili hosté. Irgl nabil na kruh Ostřížkovi, který ránou z první zamířil přesně k tyči. Za dalších pět minut už Kohouti vedli. Ondruškova nahrávka zpoza branky za pomocí brusle domácího kapitána Žižky skončila za Kašíkem.

Ve třetí třetině se domácí neúspěšně snažili dostat do větší šance. Marnost domácích ukončily branky Ostřížka a Klimka při zlínské opakované hře bez brankáře.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:2 v prodl.

Brňané začali náporem, z něhož se domácí vymanili až při úvodní přesilovce zápasu. První desetiminutovka ale změnu skóre nepřinesla. Druhá početní výhoda domácích už znamenala více vzruchu před Vejmelkou, ale Skalický z dobré pozice pálil mimo a při závaru Klepiš puk za záda brněnského gólmana nedotlačil. Kometa zahrozila v závěru úvodní třetiny také v přesilovce, ale Mueller v nejnebezpečnější šanci Komety trefil jenom Krošeljovu masku.

Skóre se poprvé změnilo až ve druhé třetině. Baranka vystřelil od modré čáry a Holík šikovnou tečí překonal slovinského brankáře v boleslavské brance. Na druhé straně mohl odpovědět Musil, ale po vyražené střele od Stránského si Vejmelka poradil i s dorážkou. Pak ujeli dva na jednoho Žejdl s Vondrkou, který se trefil přesně.

Vyrovnání vlilo do boleslavských žil novou krev a přišly i další šance. Udeřit ale mohlo na druhé straně, to když obránce Komety Štencel zakončil výpad do útočného pásma ranou do pravé tyče boleslavské branky. Na druhé straně pak cinkla maska Vejmelky po střele Kousala, proti Najmanově otočce gólman Komety vytrčil beton.

Ve 48. minutě mohl strhnout vedení na domácí stranu Vondrka, ale ve výhodné pozici místo střely nepřesně přihrál. Hned z protiútoku se stejná situace opakovala na druhé straně, ale Plekanec zvolil zakončení a byla to správná volba. Kometa však vedla jenom něco přes minutu. Pak zachytil vyhazovaný puk obránce Mladé Boleslavi Dlapa a nekompromisně ho pověsil pod horní tyčku.

Za stavu 2:2 šel zápas do prodloužení, v němž rozhodl po svém vyhraném buly Klepiš.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 6:5

Úvodní třetina se změnila v přestřelku. Hradečtí fanoušci sice celkem vřele přivítali plzeňského centra Mertla, který v Mountfieldu odehrál tři sezony, ale po první části mu rozhodně nemohli přijít na jméno.

Za čtrnáct minut úvodní části padlo pět branek a Mertl dal dvě. Přes jeho příspěvek ale Hradec vedl. Hned v první minutě proměnil přesilovku. Kapitán Smoleňák poslal puk Jerglovi a ten skóroval z úhlu. Byla to jeho třetí branka v početní výhodě ve třetím utkání sezony.

Jenže hosté odpověděli bleskově. Mertl se trefil bekhendem, gólman Mazanec neměl po brance úplně čisté svědomí. Nastavené tempo neopadalo a v sedmé minutě skóroval šikovnou dorážkou Perret, na což odpověděl opět Mertl. Centr první řady využil šikovnou Gulašovu přihrávku.

To ale nebylo vše. Mountfield se opět dostal do vedení. Smoleňák vypálil ve 14. minutě z levé strany a bránu netrefil, puk se ale odrazil od zadního mantinelu a pro střelce Červeného nebyl problém skórovat.

Druhá třetina byla rovněž rušná, jenže týmy nebyly tak produktivní. Předznamenaly to už dvě šance domácího Radovana Pavlíka a hostujícího Kodýtka. Oba byli sami před bránou, ale ani jeden neskóroval.

Domácí pak ale opět zafungovala hra v početní převaze, byť před sezonou byla považována za slabší stránku jejich hry. V prvních dvou utkáních dal Hradec Králové po dvou gólech v přesilovkách, na stejnou metu se proti Plzni dostal ve 28. minutě, kdy Zámorského ránu od modré čáry tečoval Smoleňák. Vedení domácích ještě zvýraznil mladík Kubík, posila z Kladna, jenž bravurně zakončil průnik po pravé straně střelou pod horní tyč.

Třetí třetina začala dobře pro domácí, protože se ve 44. minutě prosadil podruhé Smoleňák. Byl to třetí hradecký gól v početní výhodě. Jenže pak se spustila plzeňská jízda. Hosté nakonec dotáhli na rozdíl jednoho gólu. Trefili se Gulaš, Straka a Kodýtek. Ale ten až osmnáct vteřin před koncem, a tak domácí už vedení udrželi a navnadili se na nedělní derby v Pardubicích.

3. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. P. Sedláček (Szturc, Köhler) - 31. Ostřížek (J. Knotek, Vyrůbalík), 36. Ondrušek (Jaroměřský), 59. Ostřížek, 60. Klimek. Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4230.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 33. V. Hübl (Ščotka) - 19. D. Kindl (Mandát, J. Zdráhal), 45. Mandát (Hovorka, D. Kindl). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5021.

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 7:4 (4:0, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Kohout (T. Mikúš), 10. Michnáč (Kohout), 13. T. Mikúš (O. Beránek), 18. T. Rachůnek (Stříteský, Flek), 26. Raška (O. Beránek), 27. T. Rachůnek (Gríger), 60. Vondráček - 27. Š. Jelínek (B. Nash, T. Kaut), 31. Hajný (Stach), 34. Zikmund (Valský, Kehar), 42. Jágr (O'Donnell, Valský). Rozhodčí: Horák, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4961.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Vondrka (Žejdl, D. Šťastný), 49. Dlapa, 62. Klepiš (Skalický) - 26. P. Holík (Baranka, Mueller), 48. Plekanec. Rozhodčí: Lacina, Pražák - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3785.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 2:2, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dej (D. Krenželok), 28. Mallet (Dej), 32. Guman (Werbik, Roberts Bukarts), 51. Roberts Bukarts (Trška, Gregorc) - 28. Zachar (Šír), 39. Knot (Bulíř, Birner), 50. Bulíř (Birner, Šmíd), 58. Hanousek (Birner, J. Vlach), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Obadal, Šír - Bryška, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4309.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 6:5 (3:2, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 1. Jergl (Smoleňák), 7. Perret (F. Pavlík, Dragoun), 14. Červený (Smoleňák, Rákos), 28. Smoleňák (Zámorský, Červený), 35. Kubík (Jergl), 44. Smoleňák (Červený) - 3. Mertl (Gulaš, Budík), 14. Mertl (Gulaš, Moravčík), 53. Gulaš, 58. P. Straka (Kodýtek), 60. Kodýtek (Indrák). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 9:10, navíc Nedomlel - P. Straka oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 4372.