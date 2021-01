Hokejisté Liberce vyhráli nájezdovou bitvu o devíti sériích na ledě Zlína, Plzeň přetlačila Hradec Králové

Hokejisté Liberce vyhráli v zápase 38. kola extraligy na ledě Zlína 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali v devátém utkání v řadě. Sedm z nich Severočeši vyhráli. Utkání rozhodl v deváté sérii nájezdů Jaroslav Vlach. Liberec tak porazil Zlín poprvé v sezoně. Plzeň porazila Hradec Králové 5:3 a ukončila čtyřzápasovou sérii porážek. Plzeň 20:32 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj hokejistů Liberce (v bílém) a Zlína | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Liberečtí do utkání vstoupili lépe a velmi rychle se dostali do vedení. Ve 3. minutě stačilo do prudkého pasu od Rychlovského Najmanovi jen nastavit hůl k tomu, aby puk protečoval mimo dosah Hufa. Zlín se postupně dostal do tempa a ve 12. minutě Svoboda v přesilovce vyrovnal.

Šance si poté vypracovali hráči obou týmů, gól Beranů měli na hokejce Karafiát nebo Nosek, na druhé straně zase sám před domácím gólmanem neuspěl Pavlík. O změnu skóre se postaral až v 19. minutě v početní výhodě Lenc. Blízko vyrovnání byl Köhler, nedokázal však trefit odkrytou branku.

Na začátku druhé třetiny ale domácí již vyrovnali. Zasloužil se o tom Dobiáš po přečíslení s Kubišem. Berani byli aktivnější, vytvářeli si šance, libereckého gólmana se jim ale nedařilo překonat. Neuspěli Okál, Vopelka ani Dufek.

Třetí část moc akcí nenabídla, a když už nějakou, tak ve prospěch domácích. Okál i Köhler vyměnili své dobré pozice pro střelu za nahrávky, které ale ani v jednom případě nenašly adresáta. Zlomit nerozhodný stav mohl Lenc sedm minut před koncem, poprvé jeho teč těsně minula branku, podruhé jej vychytal Huf.

Hosty dostala na koně přesilová hra v 56. minutě. Tygři sevřeli Zlín a vytvořili si drtivý tlak, ve kterém mohl rozhodnout Jelínek. Hufa však nepřekonal. Kapitán Severočechů se mohl stát hrdinou zápasu, v poslední sekundě ale netrefil odkrytou branku.

Poté, co se nerozhodlo ani v prodloužení, přišly ke slovu nájezdy. Na straně domácích se dvakrát trefil Dufek, za hosty Gríger, Bulíř a v deváté sérii rozhodl Vlach.

Plzeň utla sérii

O první výhře po čtyřech porážkách rozhodli střelecky aktivnější hokejisté Plzně především třemi góly ve druhé třetině, když nakonec vítězný gól zaznamenal vteřinu před druhou sirénou Martin Lang. Hosté se sice dvakrát prosadili v přesilovce, ale neodvrátili devátou porážku z posledních dvanácti vzájemných zápasů.

Do utkání vstoupili aktivněji domácí, střelu Martina Langa z mezikruží ale gólman Mazanec vyrazil. Za chvíli se předvedl i jeho protějšek Frodl, jenž dokázal zlikvidovat průnik Smoleňáka. V 7. minutě vyslal Viktor Lang dlouhým pasem do sóla Kodýtka, který ranou zápěstím pod horní tyč otevřel skóre. Hosté následně ubránili oslabení a ve 14. minutě ve velké šanci na brankovišti neuspěl Smoleňák.

V závěru první třetiny nejprve po chytré přihrávce Kracíka neproměnil samostatný únik Malát a naopak v 19. minutě z přečíslení tří na dva vyrovnal po zadovce Cingela střelou k pravé tyči Smoleňák.

Na začátku prostřední části hosté nezužitkovali přesilovou hru a ve 24. minutě upravil tečí Stříteského nahození Přikryl na 2:1. Domácí sice kontrolovali hru, ale naráželi na pozorného Mazance, jehož po polovině utkání nepřekonal tváří v tvář Martin Lang. Až při vyloučení Nedomlela zvýšil ve 33. minutě po samostatné akci aktivního forvarda Langa ranou bez přípravy z levého kruhu Pour na 3:1.

Hradečtí dokázali ovšem o dvě minuty později odpovědět, když během náporu v početní výhodě dorazil do sítě střelu Filipa Pavlíka důrazný Smoleňák. Krátce před druhou sirénou ale Indiáni získali zpět dvoubrankové vedení díky pohotové dorážce Martina Langa. Gól do šatny neodvrátila ani trenérská výzva zástupců Mountfieldu.

Domácí pokračovali v ofenzivní aktivitě také v závěrečné třetině. Další individuální průnik Martina Langa sice zastavil Mazanec, ve 46. minutě už ale nemohl dosáhnout na střelu nekrytého Přikryla z prostoru mezi kruhy. Hosty vrátilo do hry vyloučení Maláta, kdy nejprve útočil na hattrick Smoleňák a v 50. minutě snížil na 3:5 pohotovou dorážkou Lev. Gólovou příležitost poté promarnil Růžička a kontaktní branku nepřinesla hostům ani hra bez brankáře.

38. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. náj. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0), HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 5:3 (1:1, 3:1, 1:1), Madeta Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:0, 2:0, 1:2), HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).