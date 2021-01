Hokejové Pardubice doma nestačily na Brno, Litvínov si poradil se Zlínem

Pardubice - Brno 2:3

Hosté se dostali na východě Čech do vedení díky přesilové hře, kterou využil Jakub Klepiš, když si nabruslil mezi kruhy a prostřelil brankáře Barulina. Do dvoubrankového vedení hosté odskočili krátce po první přestávce po střele Jakuba Valského, který se štěstím procedil puk do sítě.

Ještě před koncem druhé třetiny ale bylo vyrovnáno. Nejdřív využil v 37. minutě Matej Paulovič přesilovku a patnáct sekund před sirénou pak v signalizované výhodě úspěšně dorážel Ondřej Toman.

Hosté si ale vzali vedení zpátky. Postaral se o to v poslední části Filip Král přesnou střelou z levého kruhu. Tentokrát už se Pardubice do zápasu nedostaly, a tak doma podlehly Brnu 2:3.

Litvínov - Zlín 3:2

Moravané neprožívají dobrou sezonu a špatně začali i na ledě Litvínova. Už ve třetí minutě totiž inkasovali po trefě Jana Ščotky. Vedení domácích ale netrvalo dlouho, protože v 11. minutě vyrovnal z dorážky Tomáš Fořt.

Ve druhé třetině Litvínov díky dvěma slepeným gólům odskočil do vedení 3:1, když se postupně prosadili Viktor Hübl a Pawel Zygmunt. Zlín se ale brzy znovu vrátil do zápasu, když krátce nato na rozdíl jediné branky snížil Štěpán Fryšara. Víc už ale hosté nestihli a prohráli v Litvínově 2:3.

39. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky 37. Paulovič (A. Kosticyn, Nakládal), 40. O. Roman (R. Kousal, A. Kosticyn) - 9. Klepiš (Vejmelka), 24. Valský (Brabenec, T. Šoustal), 47. F. Král (Mueller, Zaťovič). Rozhodčí: Sýkora, Šír - Pešek, Votrubec. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Bez diváků.

HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Ščotka (Petružálek, Irving), 34. V. Hübl (F. Lukeš, Pospíšil), 36. Zygmunt (Jícha) - 11. Fořt (Ferenc), 38. Fryšara (Řezníček, Vopelka). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 0:4, navíc Cibulskis (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků.