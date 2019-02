Hokejová Plzeň ztratila na Spartě tříbrankové vedení, nakonec ale slaví výhru po nájezdech

Hokejisté pražské Sparty prohrávali ve 42. kole Tipsport extraligy na domácím ledě s Plzní už 1:4, přesto se jim před nejvyšší návštěvou sezony povedlo vyrovnat a dotáhnout utkání do samostatných nájezdů. V nich ale o vítězství Západočechů rozhodl Peter Čerešňák. Litvínov si doma poradil s posledními Pardubicemi a vyhrál 2:1. Třinec vyhrál v Karlových Varech 3:1. Praha, Litvínov 17:59 3. 2. 2019 (Aktualizováno: 18:11 3. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští hokejisté slaví gól proti Spartě. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:5 po sam. náj.

Domácí hráči nastoupili do nedělního utkání v rámci tradiční akce „Sparta vzdává hold“ ve speciálních dresech se 191 jmény záchranářů, hasičů, policistů a vojáků, kteří od vzniku samostatné České republiky zemřeli při výkonu služby. Slavnostní atmosféra ale jako by pomohla spíš hostující Plzni, která šla po řadě šancí ve 12. minutě do zaslouženého vedení díky přesné střele Petra Kodýtka.

Sparťané pak ale dokázali hru vyrovnat a ještě před přestávkou se dočkali i vyrovnání, i když gól Jana Piskáčka musel ještě několik minut zkoumat videorozhodčí. Hned zkraje druhé třetiny ale fauloval domácí Steven Delisle a hosté hráli přesilovku, kterou rychle využil Jaroslav Kracík.

S domácími to pak vypadalo ještě hůř, protože v 29. minutě zvýšil na 1:3 Jakub Pour. O tři minuty později zařídil Plzni třígólové vedení Matyáš Kantnera zdálo se, že hosté jdou v pohodě za vítězstvím. Jenže pak se ke slovu dostal domácí Lukáš Rousek, který dvěma slepenými góly snížil před poslední částí na 3:4.

A ve třetí třetině Sparta zvládla plzeňský náskok smazat úplně, protože v přesilové hře napálil puk do sítě od modré čáry Petr Kalina. Další góly už ale více než 15 tisíc diváků v O2 areně nevidělo ani ve zbytku normální hrací doby, ani v prodloužení, a tak přišly na řadu samostatné nájezdy, v nichž se prosadil jen plzeňský Peter Čerešňák a zařídil bod navíc pro Západočechy.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 2:1

Domácí, kteří balancují na hraně postupu do play-off, hráli s beznadějně posledními Pardubicemi dlouho bez branek. Prvního gólu se litvínovský stadion dočkal až ve 33. minutě, kdy přesnou tečí zařídil hostům vedení zkušený Tomáš Rolinek. Po první brance se ale osmělili i Litvínovští a o čtyři minuty později srovnal Jakub Petružálek.

Před polovinou třetí třetiny se domácímu celku podařilo skóre otočit a pomohla jim k tomu přesilovka, kterou využil Jan Ščotka. Hosté se pak tlačili za vyrovnáním, ale Litvínov nakonec důležité vítězství uhájil a připsal si tři body v boji o play-off.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:3

Po bojovné první třetině, během níž oba týmy spíš bojovaly ve středním pásmu, ujeli Karlovarští přečíslení, na jehož konci zakončoval do odkryté branky Stanislav Balán. Vedení domácím ale nevydrželo moc dlouho, už po pěti minutách totiž vyrovnal Aron Chmielewski.

Jen o malou chvíli později se Oceláři prosadili podruhé, tentokrát se ujala akce Štěpána Novotného. Jeho branka se nakonec ukázala jako vítězná, protože domácím se už překonat brankáře Šimon Hrubce překonat nepodařilo a naopak v samotném závěru pečetil třinecké vítězství trefou do prázdné branky Erik Hrňa.

42. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Piskáček (Smejkal), 35. Rousek (Košťálek, Blain), 37. Rousek (Blain, Kevin Klíma), 46. Kalina (Roberts Bukarts) - 12. Kodýtek (Eberle, P. Straka), 22. Kracík (Gulaš, Vráblík), 29. Pour (Gulaš, Vráblík), 32. Kantner, rozhodující sam. nájezd Čerešňák. Rozhodčí: Pražák, Pešina - Zíka, Lhotský. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:2. Diváci: 15.578.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. J. Petružálek (M. Havelka, Graborenko), 48. Ščotka (Trávníček) - 33. Rolinek (Bubela, Cardwell). Rozhodčí: Pavlovič, Jeřábek - D. Jelínek, Brejcha. Vyloučení: 5:7, navíc Holland (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4327.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Balán (Stloukal, Kohout) - 29. Chmielewski (Svačina, Š. Novotný), 32. Š. Novotný (Chmielewski, Galvinš), 59. Hrňa. Rozhodčí: Hribik, Kika - D. Klouček, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3, navíc Adámek (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 2884.