Hokejový Třinec si v Liberci pojistil první místo, vítězství slaví i druhá Sparta

Hokejisté Třince si ve 47. kole Tipsport extraligy vítězstvím 4:0 na ledě Třince pojistili první místo v tabulce a dosáhli na hranici sta bodů. Uspěla i druhá Sparta, který vyhrála v Hradci Králové 4:1. Zlín doma nestačil na České Budějovice a prohrál 2:3. Vítkovice porazily Karlovy Vary 5:2. Plzeň doma prohrála s Kometou 0:1. Liberec 19:13 21. února 2021

Liberec - Třinec 0:4

Vedoucí Třinec vykročil za dalším vítězstvím v 11. minutě, kdy se ho poslal do vedení Stránský. 30. gól sezony třineckého kanonýra se nakonec ukázal být gólem vítězným. Druhý gól hostů přidal těsně před přestávkou Růžička.

Ke třetímu gólu Třince pomohla nedisciplinovanost domácích, díky kterým měli Oceláři k dispozici dlouhou dvojnásobnou přesilovku. A tu se Třinci podařilo využít díky Vránovi, který pohotově dorážel po Hrňově střele. Poslední čtvrtou branku přidal Třinec v poslední třetině, když se bekhendovým blafákem blýsknul Kurovský.

Vítkovice - Karlovy Vary 5:2

Vítkovickým se v poslední době daří a potvrzovali to i v zápase proti Karlovým Varům. Už v sedmé minutě je poslal do vedení Lukáš Krenželok. Druhý gól domácí přidali o chvíli později zásluhou Hrušky. A ještě před koncem první části to bylo už 3:0, když proměnil trestné střílení Svačina.

Hosté se vrátili do zápasu po přestávce díky Černochovi, který snížil po přihrávce Kohouta. Jenže Vítkovice si brzy vzaly třígólové vedení zpět díky trefě Lakatoše. V závěru zápasu ještě zvýšil Krenželok, za hosty pak upravil na konečných 5:2 svým druhým zásahem zápasu Černoch.

Zlín - České Budějovice 2:3

Zlínu se čím dál víc vzdaluje naděje na účast v předkole play-off. V neděli nedokázali Berani porazit ani poslední České Budějovice, které už o šanci na vyřazovací boje definitivně přišli.

Jihočeši vedli v dlouhé přesilovce, kterou využil Doležal. Na 0:2 pak zvyšovali hosté v polovině zápasu po trefě Beránka, kterou ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Domácím se pak v poslední části podařilo se do zápasu vrátit, když nejdřív snížil Šlahař a po něm vyrovnal Fořt. Hosté si ale nakonec vzali vítězství zpátky zásluhou Voženílka a jeho gólu v přesilové hře.

Mountfield HK - Sparta 1:4

Pražanům se letos proti Hradci daří a dokázali vyhrát všechny tři dosavadní vzájemné duely. A i tentokrát začala Sparta výborně, když už ve druhé minutě využil přesilovku Řepík.

Domácím se potom podařilo hru vyrovnat a v třetí třetině se na soupeře dotáhnout i gólově. Kapitán Smoleňák využil dlouhý tlak ve sparťanském pásmu a srovnal. Pak mohl Hradec skóre i otočit, ale dvě dobré šance nevyužil.

Pak se ale znovu probudila Sparta. V 52. minutě znovu vrátil Pražanům vedení Horák a o tři minuty později zvýšil na 1:3 Polášek. V předposlední minutě pak ještě zvýšil na rozdíl tří gólů druhým zásahem zápasu Řepík.

Plzeň - Kometa 0:1

V Plzni se čekalo na první a nakonec i jediný gól zápasu do 35. minuty, kdy se prosadil brněnský obránce Zámorský. Domácí hráči si na brankáře Komety Klimeše nepřišli ani jednou z 32 střeleckých pokusů.

47. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - Madeta Motor České Budějovice 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 47. Šlahař (D. Nosek, J. Ondráček), 54. Fořt (Kubiš, Ferenc) - 18. Z. Doležal (Slováček, R. Přikryl), 30. M. Beránek (Gilbert), 60. D. Voženílek (R. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 6:5, navíc Fořt (Zlín) 10 min. Využití: 0:2. Bez diváků.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. M. Stránský (Martin Růžička, P. Vrána), 19. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 24. P. Vrána (Hrňa, M. Stránský), 46. Kurovský (Rodewald, Freibergs). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4, navíc P. Vrána (Třinec) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 44. Smoleňák (Lev, Jergl) - 2. Řepík (Tomášek, Košťálek), 52. R. Horák (Tomášek), 55. Polášek (Pech, Salák), 59. Řepík (Rousek, R. Horák). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška), 14. J. Hruška (Lakatoš, Gewiese), 18. Svačina z trestného střílení, 36. Lakatoš (J. Hruška), 50. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška) - 34. Černoch (Kohout, Plutnar), 52. Černoch (Šenkeřík, T. Mikúš). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Kajínek, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávka: 35. Zámorský (P. Holík). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Bryška, Axman. Vyloučení: 3:2, navíc P. Straka, Malát (oba Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků.