Předposlední kolo extraligy. Jasno může být o Prezidentském poháru i zbylých postupujících

Osm týmů už se může těšit na vyřazovací boje hokejové extraligy. V předposledním kole základní části se k mim mohou připojit zbývající dva. Ale hrát se nebude jen o účast v play-off. Liberec, Litvínov, Praha

Na poslední dvě volná místa jsou tři adepti. Nejlepší výchozí pozici má aktuálně devátý Zlín, kterému stačí uhrát dnes nebo v pátek jeden bod a nemusí se ohlížet na výsledky ostatních zápasů.

Nakročeno má i Sparta, která má na desátém místě náskok před jedenáctým Litvínovem pět bodů, ale i Severočeši se podle generálního manažera a současně i trenéra Jiřího Šlégra pořád ještě věří.

„Já to nikdy nevzdám, bude se bojovat do poslední chvíle. Do příštího zápasu půjdeme s tím, že ho musíme vyhrát. Máme před sebou dva důležité zápasy a sčítat se to bude, až všechno skončí,“ prohlásil na Radiožurnálu Jiří Šlégr.

Hodně zajímavý bude také souboj o šestou příčku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Na té se aktuálně nachází Olomouc, která vyhrála šestkrát za sebou a na Hané věří, že udrží dvoubodový náskok na sedmé Vítkovice a budou si moct dopřát volno před čtvrtfinále.

„Je to pro nás hodně důležité. Dost hráčů má nějaké bolístky a už se těšíme na nějaké volno. Závěr byl hrozně hektický, posledních šest zápasů hrajeme o všechno. Je jedno, jestli je náskok jeden, nebo dva body. Pořád je to jeden zápas a musíme vyhrávat. Máme to ve svých rukách,“ uvědomuje si olomoucký Jiří Ondrůšek.

Rozhodnuto by mohlo být v 51. kole, protože Olomouc hostí Zlín a Vítkovice lídra tabulky z Liberce.

První místo nohy nesvazuje

Právě Bílí Tygři mají v čele tabulky dvoubodový náskok na druhý Třinec, takže mohou rozhodnout o zisku Prezidentského poháru. Jenže potřebují vyhrát a věřit v bodovou ztrátu Třinec a také Plzně.

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme první a Prezidentský pohár chceme, ale myslím, že důležitých zápasů bude ještě hodně, tak si nemyslím, že by nám to nějak svazovalo nohy,“ prohlašuje útočník Liberce Jakub Valský, že první místo v tabulce ho neznervózňuje.

Všechna utkání začnou v 17 hodin a 30 minut a Radiožurnál bude o všem podstatném informovat v pořadu S mikrofonem za hokejem po 19. hodině.

51. kolo hokejové extraligy Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice

Kometa Brno - Sparta Praha

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera

Verva Litvínov - Škoda Plzeň

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav

Olomouc - Berani Zlín

Oceláři Třinec - Piráti Chomutov

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 5. 3. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 3 5 13 165:119 98 2. Třinec 50 29 3 3 15 149:112 96 3. Plzeň 50 25 7 6 12 175:110 95 4. Mountfield HK 50 25 6 5 14 144:119 92 5. Kometa Brno 50 22 7 5 16 141:127 85 6. Olomouc 50 23 3 7 17 121:130 82 7. Vítkovice 50 23 4 3 20 136:127 80 8. Mladá Boleslav 50 24 2 1 23 122:117 77 9. Zlín 50 21 3 5 21 139:140 74 10. Sparta 50 19 7 2 22 132:131 73 11. Litvínov 50 19 5 1 25 122:141 68 12. K. Vary 50 12 4 6 28 120:151 50 13. Chomutov 50 12 3 5 30 110:167 47 14. Dynamo 50 8 2 5 35 96:181 33