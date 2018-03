Hvězdy a mistři bojují o extraligu, začíná hokejová baráž

„Už jsme tam byli a víme, do čeho jdeme. Tým se musí hlavně semknout a mít dobrý pocit z každého zápasu, který bude hrát. Hráči si musí zápasy užívat, protože budou hlavně po psychické stránce těžké,“ říká na Radiožurnálu trenér Litvínova a klubový předseda představenstva Jiří Šlégr.

Kladno začne baráž bez největší hvězdy. 'Abych byl přínosem, musím být stoprocentně zdravý,' říká Jágr Číst článek

Šlégr jedním ze dvou českých členů Triple gold clubu, tedy společnosti ve které jsou pouze hráči, kteří dokázali získat Stanley cup, zlato z mistrovství světa a olympijských her.

Tím druhým je Jaromír Jágr. Pikantní je, že se oba v baráži střetnou, jde o to, v jaké roli se představí Jágr. Majitel kladenských Rytířů sice posbíral potřebný počet zápasů, aby mohl nastoupit, ale v play off první ligy naskočil kvůli zranění v každém utkání vždy jen na několik sekund.

Pak svým spoluhráčům fandil a radil ze střídačky. „Jsem rád, že jsem mohl být s týmem a pomoct, jak to šlo. Možná někdy i poradit. Byl jsem tam, i za to jsem rád,“ komentoval své působení Jágr.

Není vůbec jisté, zda se Jaromír Jágr dá natolik zdravotně do pořádku, aby mohl Rytířům pomoci na ledě, ale na hráčské lavici by ho trenér Kladna Miloslav Hořava moc rád viděl.„Určitě. Už v Budějovicích jsem říkal, že bych byl rád, aby tam byl s námi. On na ty kluky neřve, poradí jim.“

Zda rady Jaromíra Jágra pomohou Kladnu k návratu do extraligy, může napovědět už první kolo. V tom nastoupí Rytíři v Jihlavě od 17 hodin proti domácí Dukle a o půl hodiny později začne zápas mezi Litvínovem a Karlovými Vary.

