Kladno dělí jediná výhra od extraligy. ‚Hromadí se únava a nejdou nohy,‘ říká Jágr

Jedna výhra a Kladno je zpátky. Ve chvíli, kdy je v hokejové baráži ve hře maximálně 9 bodů, mají Středočeši na druhém postupovém místě osmibodový náskok na Chomutov. Přehnané euforii se ale na Kladně brání - v poslední době totiž navzdory výsledkům nehrají moc dobře. Kladno 12:00 19. dubna 2019

„Byla ohromná chyba dostat hned při prvním střídání gól. Stalo se nám to také proti Jihlavě. Vedli jsme 3:1 a nechali jsme si dát při prvním střídání gól. Musíme si to kontrolovat,“ řekl pro Radiožurnál Jágr, který měl jasno o tom, co znamená dostat gól po 29 sekundách třetí třetiny.

České Budějovice díky tomu v minulém utkání snížily na 2:3 a Jágrovi mohlo naskočit dejavu, kterak zápas předtím v Pardubicích ztratilo Kladno právě v závěrečné třetině z 3:1 po výsledku 3:5.

Jenže tentokrát to dopadlo jinak. A zatímco České Budějovice i přes snaživý výkon nemají v baráži body, Kladno je navzdory nepříliš přesvědčivé hře v posledních zápasech sbírá. A teď mu zbývá poslední krok.

„My to víme. Ale ono to není tak jednoduché. Hromadí se únava a nejdou nohy. Samozřejmě bychom chtěli dát góly, ale prostě to nejde,“ říká ale Jágr a přehnaný optimismus brzdí i trenér David Čermák.

„Potřebujeme získat dva body a pokusíme se je získat hned v pátek v Budějovicích. Samozřejmě nechceme nic odkládat na další zápas s Chomutovem. Pro nás to bylo blízko už teď v zápase s Pardubicemi. Vedli jsme 3:1 a říkali si, že už je to blízko. To se tak strašně rychle otočí…Vůbec nad tím nepřemýšlím. Chceme teď dva body z Budějovic,“ líčil Čermák.

Kladno si ale postup nemusí uhrát samo - radost mu můžou udělat už Pardubice, které začnou o hodinu dřív zápas s Chomutovem a pokud ho porazí, může mít Kladno radostnou cestu z jihu Čech i s debaklem.