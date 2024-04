Vsetín hlásí v brněnském azylu vyprodáno. ‚Strašně si toho vážíme,‘ říká obránce Teper

Hokejisté Vsetína se budu snažit v neděli a pondělí ve svém azylu v Brně proti Kladnu vrátit do hry v baráži o extraligu, ve které se ucházejí o návrat mezi elitu po 17 letech. Po úvodních dvou duelech na ledě posledního celku extraligy prvoligový šampion prohrává v sérii na čtyři vítězství 0:2 na zápasy. Rytíři naopak budou chtít co nejrychleji dosáhnout na třetí úspěšný boj o záchranu za sebou. Brno 16:20 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhé barážové utkání mezi Rytíři Kladno a VHK ROBE Vsetín | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Vsetín v Kladně ve středu prohrál i přes výraznou střeleckou převahu 1:4. O den později byl zápas v režii Středočechů, za které poprvé od 10. února nastoupil majitel Jaromír Jágr a zapsal se do historie nejen startem ve věku 52 let a 63 dnů, ale i brankou a asistencí. Kladno ve čtvrtek vyhrálo 7:2.

"Když budeme plnit to, co máme, a vyvarujeme se chyb, kterých jsme udělali strašně moc za dva dny, zápasy by mohly být hratelné," věří v první úspěch vsetínský obránce Jakub Teper. "Rozdíl je v tom, že se každá naše chyba potrestá. V Chance lize můžete udělat několik chyb a soupeř to nemusí proměnit. V baráži se promění každá druhá."

Vsetín se v úvodních dvou zápasech musel obejít bez brankářské jedničky Maxima Žukova, který byl zdravotně indisponován. Nahradil jej Patrik Romančík, který chytal poprvé od konce základní části. "Máme dva vyrovnané gólmany a je jedno, kdo je v brance. My jsme mu (Romančíkovi) nepomohli. I kdyby tam byl Max, dopadlo by to podle mě stejně. Naše chyby rozhodly," podotkl Teper.

V úvodním duelu baráže musel z kádru Valachů odstoupit obránce Ondřej Smetana a jednozápasový disciplinární trest za faul v druhém utkání na kladenského kapitána Radka Smoleňáka dostal útočník Vít Jonák.

@RytiriKladno uspěli také v druhém utkání!



Velký podíl na výhře domácích proti @VHK_Vsetin měl i legendární Jaromír Jágr, jenž svůj návrat na kluziště #TELH okořenil gólem a nahrávkou

Roman Mareš



https://t.co/5NLgSm1c27#baraztelh | #extraliga pic.twitter.com/FZp7mpw5L4 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 18, 2024

Jágr se zařadil do hry při absenci útočníka Jakuba Klepiše a po prvním zápase Rytíři nemohli počítat ani s kanadským bekem Jakem Dotchinem, který se vracel po dlouhodobém zranění. Mimo hru už byl bek Martin Nemčík.

Kladno předloni zdolalo v baráži Jihlavu 4:2 na zápasy a loni se vypořádalo se Zlínem už ve čtyřech zápasech. Za stavu 2:0 ale neberou úvodní dvě výhry jako krok záchraně. "To vůbec. Nebral jsem to ani loni, když to bylo 3:0 na zápasy a minutu před koncem jsme vedli 1:0. Oni jsou brusliví a šikovní," prohlásil trenér Kladna Otakar Vejvoda mladší.

Podpora i v brněnském azylu

Vsetín na rozdíl od prvoligové sezony nemůže hrát baráž na svém stadionu Na Lapači, který nevyhovuje extraligovým kritériím. Našel tak azyl v brněnské Winning Group Areně pro 7700 diváků a ta se rychle na oba zápasy vyprodala. Klub po fanoušky vypravil na neděli speciální vlak s třinácti vagony ze Vsetína přes Valašské Meziříčí a Hranice na Moravě. V pondělí už takto cestu kvůli nedostatečně naplněné kapacitě organizovat nebude.

Valaši se těší, že i v Brně budou mít velkou podporu fanoušků. "Už se to probíralo skrz na skrz. Lapač sice nebude, ale věřím, že lidi nás poženou stejně jako Na Lapači. Tím, že se jich tam vejde ještě víc, nepochybuji, že bude atmosféra stejně bouřlivá jako doma. Určitě to povzbudí. Že naši fanoušci vyprodali Brno, je krásné. Strašně si toho vážíme. Doufám, že jim uděláme větší radost než v Kladně," dodal Teper.

"My jsme to zažili loni ve Zlíně, bylo to fantastické. I když jsme tam první zápas hodně vyhráli (7:1), tak oni zpívali celý zápas a to samé dělali i v tom čtvrtém. Nečekáme nic jiného, než co bylo tam loni," dodal Vejvoda k podpoře Vsetína, jehož fanoušci byli hodně slyšet i na kladenském ČEZ stadionu.