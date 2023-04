Je před námi hodně práce, ví kladenští hokejisté před baráží. Soupeře si vybírat nechtějí

„Ani na to nechci koukat. Uvidíme, kdo to bude, nechci si vybírat. Je to kousek od sebe, tak aspoň víme, kam pojedeme,“ říká pro Radiožurnál obránce Kladna Jiří Ticháček, který už se v duchu začíná připravovat na výjezdy k barážovým zápasům na Valašsko. A je jedno, kdo z finalistů první ligy postoupí.

Kladno odehrálo poslední soutěžní utkání 5. března, od té doby jen trénuje. Mezi tím se v první lize odehrálo takřka celé play-off a složení finále kladenské nepřekvapilo.

„Vsetín jsem tam čekal určitě, Zlín byl zezačátku dole, ale byla otázka času, kdy se zvedne. Už aby to začalo, je to už strašně dlouhé,“ říká jeden z trenérů Kladna Miroslav Mach.

Jeho tým má aktuálně za sebou náročnou fyzickou přípravu. Herní nácviky vytlačilo z tréninků hlavně kondiční bruslení. Nic se neměnilo ani v den, kdy Rytíři nastoupili v přípravných duelech proti Kolínu a pardubickému B týmu.

„Teď bylo hodně bruslení a kondice, i v den zápasu jsme docela jeli bomby. Tuhle část prostě musíme absolvovat a teď už to bude asi trochu ubývat a budeme se víc soustředit na hru a na taktické pokyny. Je před námi hodně práce," popisuje obránce Ticháček.

To, že je před Kladnem hodně práce, ukázala i jeho hra v přípravných duelech. S Kolínem Rytíři nejprve prohráli 2:5, pak zvítězili těsně 4:3 a naposledy vyhráli v Pardubicích proti B týmu 6:4.

„Pořád nám chybí důraz před bránou, clonění brankáři a takové věci. Chybí nám i taková osobní zodpovědnost,“ popisuje hlavní nedostatky Kladna Miroslav Mach.

Na sehrání mají Rytíři už jen středeční duel s Pardubicemi B a pak už úvodní duel baráže. Ta začne na kladenském stadionu 16. dubna.