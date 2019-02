Šťastná šestka Lukáše Dernera. Obránce Liberce vstřelil první góly v sezoně v dresu po Výtiskovi

„Už jsem si říkal, že to není možné, že už letos gól nedám a bude to ‚vajíčko‘,“ smiřoval se s nulou na kontě vstřelených gólů obránce libereckých Bílých Tygrů Lukáš Derner.

Po zápase s Hradcem ale mohl přijít mezi novináře a s úsměvem se představit jako střelec. Ani on sám nečekal, že bude gólovým hrdinou. V den, kdy s klubem prodloužil smlouvu, se poprvé v sezoně prosadil, v závěru rozhodl paradoxně v oslabení, pak přidal další trefu.

To všechno tak trochu pod jinou hokejovou identitou, s novým číslem na dresu bez jmenovky, protože ten původní mu soupeř hned v úvodu doslova rozpáral.

„V prvním střídání byla pošťuchovačka s Radkem Smoleňákem. Chytil mě za dres a roztrhl mi ho. Kustodi říkali, že to nejde sešít a běželi pro nový. Přiběhl kustod Aleš Vála a podal mi šestku po Janu Výtiskovi,“ vypráví bek Bílých Tygrů.

Číslo si tak vypůjčil po svém kamarádovi a bývalém spoluhráči, který o pár hodin dřív slavil na druhé straně republiky výjimečné extraligové jubileum.

„Chtěl bych ty góly věnovat Honzovi Výtiskovi, který ve Vítkovicích odehrál 1000 zápasů. Odehrál jsem to s číslem 6, které tu nosil jako kapitán. Takže to bylo pro něj,“ vzkazuje do Ostravy.

A nenechá si číslo 6 už napořád? „Ne, to bych Honzovi neudělal,“ říká obránce vedoucích Bílých Tygrů o šťastné šestce a směje se.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 25. 2. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 48 24 7 6 11 172:107 92 3. Mountfield HK 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 47 26 3 3 15 140:107 87 5. Kometa Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. Mladá Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 8. Olomouc 47 21 2 7 17 113:126 74 9. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 10. Sparta 47 18 6 2 21 121:122 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. K. Vary 47 12 3 4 28 114:144 46 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Dynamo 48 8 2 5 33 92:174 33