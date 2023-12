Hokejisté Litvínova v extralize přestříleli 6:3 Liberec. Brno nestačilo na poslední Mladou Boleslav

Hokejisté Litvínova v přímém souboji o čtvrté místo v extraligové tabulce odrazili nápor Liberce, v zápase 30. kola porazili Bílé Tygry 6:3. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na tom podílel kapitán Vervy Ondřej Kaše. Liberec neuspěl po sérii tří výher. Poslední Mladá Boleslav na domácí půdě porazila 3:1 brněnskou Kometu a uspěla po po šesti porážkách. Sparta doma porazila Kladno 5:3. Ocelářské derby v Třinci vyhrály Vítkovice 4:2. Litvínov 19:30 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Mladé Boleslavi ukončili sérii porážek a ve 30. kole hokejové extraligy porazili Brno 3:1 | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

V první třetině si soupeři v Litvínově otevřeli střelnici, padlo šest gólů, dva hned ve druhé minutě v rozmezí pouhých 12 vteřin. Liberecký Bulíř dostal hosty do vedení po přečíslení a kličce do forhendu, jenže vzápětí se prosmýkli za obranu Tygrů dva domácí hráči a Abdul zblízka zasunul puk do odkryté branky.

Obrat Vervy dokonal Ondřej Kaše dvěma údery během 45 sekund, nejdříve zakončil sólo blafákem do bekhendu, vzápětí využil přesilovku tečí Jaksovy střely. Jenže to nebylo v úvodní části hry všechno. V oslabení ujel liberecký Rychlovský, a ač faulovaný, v pádu zasunul puk mezi Tomkovy betony a snížil na 2:3. Uběhlo jen 38 sekund a Verva odpověděla. Tvrdou ranou se ve dvojnásobné přesilovce trefil nad Paříkovu lapačku mladší z bratrů Kašových David.

Liberec měl ve druhé třetině střeleckou převahu, ale nepropsal ji do skóre. V krátkém sledu dvakrát trefil tyčku litvínovské branky, a tak platilo nedáš - dostaneš. V polovině zápasu domácí podnikli brejk v oslabení a střelu Jurčíka vyrazil Pařík nešťastně jen do spoluhráče Bulíře, od nějž kotouč putoval do sítě. Hosté sáhli k rošádě mezi třemi tyčemi, pozici v brankovišti místo Paříka zaujal Král.

Hned zkraje třetí třetiny byli Tygři blízko snížení, přečíslení dvou na jednoho sehráli dobře, jenže Tomek se skvěle přemístil a akrobaticky puk po pokusu Najmana vyrazil. Litvínov mohl soupeře dorazit v další výhodě o dva muže, přesilovka trvala bez sekundy minutu, jenže příliš v ní nezahrozil. Přesto se ještě pět tisícovek diváků gólů dočkalo. Nejdříve domácí Hlava tečoval střelu Ondřeje Kašeho z úhlu, vzápětí korigoval pokusem zpoza kruhu Šír.

Probuzení Mladé Boleslavi

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 30. kole extraligy Brno 3:1 a uspěli po sérii šesti porážek. Kometu doma přehráli i podruhé v sezoně. Dvěma góly se na výhře posledního týmu tabulky podílel útočník Róbert Lantoši. Brno neuspělo počtvrté za sebou.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a byl to obránce Osburn, kdo se jako první ocitl ve velké šanci. Boleslavský bek ale překvapivý samostatný únik na Lukeše přesně zakončit nedokázal. A tak udeřilo na druhé straně, když u mantinelu vybojoval puk Zbořil a naservíroval jej do slotu pro Okála, který zblízka prostřelil Růžičku.

Mladá Boleslav se ale dočkala ještě do přestávky vyrovnání. V závěru přesilovky vyzval v útočném pásmu k zakončení Järvinen Lantošiho a nejproduktivnější hráč domácích si se zakončením věděl rady.

Osburn si spravil chuť v úvodu třetiny druhé. Krivošík obkroužil útočné pásmo a nalezl amerického beka v předbrankovém prostoru. Boleslav tak vedla po čtyřiceti minutách o jeden gól.

V polovině třetí třetiny vlétl do útočného pásma ve formě hrající Lantoši a střelou přes obránce dal poslednímu týmu tabulky už dvoubrankový náskok. Ten si Boleslav donesla až do konce zápasu, i když musela v závěrečných třech minutách odolávat brněnské power play. Středočeši doma uspěli po čtyřech prohrách, Kometa si naopak venku připsala čtvrtou prohru za sebou.

Výsledky 30. kola hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Lantoši (Järvinen, Gewiese), 25. Osburn (Krivošík), 50. Lantoši (Pyrochta, Bernad) - 10. Okál (A. Zbořil, Gazda). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Špůr, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2972. HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Lantoši (Järvinen, Gewiese), 25. Osburn (Krivošík), 50. Lantoši (Pyrochta, Bernad) - 10. Okál (A. Zbořil, Gazda). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Špůr, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2972. Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Koláček (Chlubna, Toman), 29. Gulaš (Hovorka), 37. Kachyňa (F. Přikryl, Valský), 56. Kubík - 21. Okuliar, 37. Lang. Rozhodčí: Hradil, Cabák - Klouček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno). HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 19. Sobotka (Kempný, Řepík), 25. P. Kousal (Řepík, Krejčík), 26. Chlapík (Forman), 36. Sobotka (Kestner, Kempný), 47. Krejčík (Forman, Chlapík) - 47. M. Procházka (Ticháček), 48. Kusý (Hejda, Klepiš), 49. Smoleňák (M. Procházka). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 12.707. HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. M. Růžička (Nestrašil, Pánik), 25. Pánik (P. Vrána, Marinčin) - 11. Barinka (Peterek), 18. Roberts Bukarts (R. Jeřábek, Krieger), 23. Chlán (Auvitu), 47. Grman (Mikuš, Kalus). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).