Šéf extraligy Tůma: Uhlídat dav není v našich silách. Zavírat sektory je krajní řešení, posílíme bezpečnost

Hokejová extraliga přinesla vulgární urážky nebo fanoušky, kteří při zápase uvolnili šrouby upevňující plexisklo. „Můžete posílit bezpečnostní službu, ale když na vás budu chtít křičet, tak na vás křičet budu. V tom mi pořadatelská služba nezabrání," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Jan Tůma, prezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a generální manažer hokejového klubu BK Mladá Boleslav. Dvacet minut Radiožurnálu Mladá Boleslav 21:21 28. března 2025

Hrubé nadávky karlovarského fanouška směrem k obránci Brna Marku Ďalogovi vyvrcholily tím, že kustod brněnského týmu Tomáš Dyčka fyzicky napadl jednoho z karlovarských příznivců. Disciplinární komise za to dala Dyčkovi pokutu 10 tisíc, dva zápasy nesměl být na střídačce. Je tohle adekvátní trest?

Je to v rámci řádu, který aktuálně v extralize platí. Jestli to je adekvátní, nebo ne, na to má asi každý svůj názor. Za mě je celý sled událostí špatně. Vinu nese každý, kdo se toho zúčastnil.

Tím nechci to chování bránit, ale vím od kustodů i z jiných klubů, že to, čemu jsou vystaveni, si spousta normálních lidí neumí ani představit. Tím, jak se pohybují po zimním stadionu od střídaček do kabin, tak si myslím, že si také hodně vyslechnou svoje.

Tím spíše, když říkáte, že tohle slyšíte a že se to ozývá ze všech klubů. S tím se nedá nic dělat?

Dělat se s tím dá to, že musíte posílit bezpečnostní službu, ale ani ta lidi neumlčí. Jedna věc je, že se k vám nikdo nedostane, což se nám naštěstí nestává, kromě jednoho případu ve Varech. Ale tam pro mě bylo pochybení, že pořadatelská služba nebyla na místě, kde hráči odcházeli. Když na vás budu ale chtít křičet, tak na vás křičet budu. V tom mi pořadatelská služba asi nezabrání, ale bezpečnost na stadionech posílíme.

Dlouhá léta se ve veřejném prostoru řešilo, že hokejoví fanoušci jsou jiní, než fotbaloví. Neukazuje se, že to byla iluze?

Dochází k tomu, že obě skupiny se propojují a fanoušci jednoho sportu rádi chodí i na ten druhý.

To znamená, že negativní věci na hokejových stadionech způsobují fotbaloví fanoušci?

To neříkám, ale říkám, že tam také chodí. Skupiny se nám míchají a my se musíme bavit o prevenci. Je rozdíl, kdy člověk začne salvu nadávek sám nebo když je k tomu podněcován. Je to nepřijatelné. Je také otázkou, jak umíme měnit tuto kulturu. Je to věc každého klubu a musíme to řešit i my, vedení extraligy. Sice máme možnost například zavírat sektory, ale to je krajní řešení.

‚Směšné tresty‘

Nepublikovatelné výroky zaznívaly nejen v posledních dvou týdnech kromě diváků také od hráčů. V průběhu čtvrtfinále za vulgární nadávky rozhodčím dostal Marko Daňo dva tresty - deset a dvacet tisíc korun. Vy sám jste ve středu pro Mf Dnes řekl, že pokud hráč bere statisíce, tak je pokuta deset tisíc směšná. Když teď Daňo dostal 20 tisíc, to už směšné není?

Určitě musí dojít k výraznému posunu. Nebavíme se tu o deseti nebo dvaceti tisících. Za mě je to absolutně nepřijatelné. To je jedna z věcí, které se musí zásadně změnit. Znovu opakuji, že hráči, kteří berou statisíce, nemohou být postihováni takovými sankcemi. To se potom opravdu úplně míjí účinkem, což je vidět třeba v případě Marka Daňa.

Jaká by ta sankce měla být, když o tom budete jednat? Kam by se ty pokuty měly dostat?

Musí se dostat na hranici, která pro hráče bude citelná, ať už to je otázka finančního postihu nebo případně i zastavení činnosti. Když mu zakážeme vykonávat činnost, za kterou je placen, tak by to mělo bolet jak jeho, tak klub.

Pokud bude finanční trest takový, že ho už pocítí, nestane se to, že si to bez jakéhokoliv momentu vnímání toho, že byl potrestaný v předchozím zápase, dovolí znovu.



Samozřejmě musíme také zohledňovat, že ne všichni hráči jsou stejně placeni, takže se asi musí přihlížet i k jeho výdělku a může se jít třeba procentuální sazbou. Ale měla by být taková, aby byla pro hráče významně citelná.

Máte pocit, že z extraligy zmizel respekt?

To si úplně nemyslím. Pokud si vezmete konflikty, tak nejsou mezi týmy, tam si myslím, že všechno funguje. Občas je tam nějaké mediální pošťuchování viz Sparta a Třinec, ale jinak to beru tak – nebo aspoň, co mám informace – že mezi týmy, které spolu hrály, žádný problém nenastal.

Problém máme vždycky s nějakým vnějším prvkem a tam určitě máme prostor, abychom to vylepšili. Respekt mezi kluby se určitě nevytrácí, to v žádném případě. Spíše si myslím, že naopak.

Jste přesvědčen, že po semifinále a finále podobný rozhovor už nepovedeme, že tam tolik sporných momentů nebude?

Určitě bych si to přál. Jestli jsem o tom přesvědčen, tak takovou odpověď asi dát nemohu, to by bylo na hádání z křišťálové koule. Věřím ale tomu, že se situace trochu uklidní a že semifinálové série budou daleko více prezentované jako hokejové události než jako události, kde se něco přihodí.



Na druhou stranu jsou všude tisíce lidí. Asi není v silách extraligy uhlídat tyto obrovské návštěvy. Pokud tam někdo přijde s úmyslem to nějakým způsobem narušit, tak je to vždy velice obtížné.



Je to o nějaké kultuře. Já doufám, že se nám ji povede posunout a pěstovat tak, aby to byl skvělý sportovní, hokejový zážitek. Ne, abychom všichni koukali, co se tam děje a co z toho bude dál.

