Kometa ustála kritický závěr a v sérii s Litívnovem snížila. ‚My zbraně nesložíme,‘ burcuje Marcinko

Zatímco hokejový Třinec jako lépe nasazený v sérii čtvrtfinále play-off extraligy svou roli plní na jedničku a už je jen jednu výhru od postupu přes České Budějovice. Brno má za sebou mizerný vstup do vyřazovacích bojů. Po dvou domácích porážkách se ale Kometa dokázala zvednout a ve třetím utkání série vyhrála v Litvínově 4:3 a snížila stav na 1:2 na zápasy. Přitom měla zase namále. Litvínov 8:15 22. března 2024

Když dal v 53. minutě litvínovský Liam Kirk gól na 3:2, vypadalo to, že Severočeši půjdou do trháku. Kometa ale během dvou minut skóre otočila a slavila v sérii první výhru.

„Asi jsme polevili v koncentraci, nebo teď nevím, co za tím propadem stojí. Stalo se, že jsme dostali dvě branky ze slotu, jednou jsme nepohlídali hráče po prohraném souboji a dorážku, poté nám chyběl hráč a špatně jsme se zařadili,“ štvalo litvínovského kouče Karla Mlejnka dvojité selhání v předbrankovém prostoru.

Kometa kritický moment ustála. Těšilo to jejího útočníka Tomáše Marcinka.

„Emoce jsou vidět nonstop, ať už vyhrajeme nebo prohrajeme. Pořád se povzbuzujeme, to jsem dělali i teď, přestože jsme prohrávali i pár minut před koncem,“ pochvaloval si Marcinko.

Brno pro něj extrémně důležitý zápas zvládlo. A v boji o semifinále zase žije.

„Prohrávat 0:3 by bylo nepříjemné a podle procent to prostě nedopadá dobře. My ale nesložíme zbraně, to šlo vidět i v tomto zápase, kdy jsme byli pár minut od toho, aby ten stav byl dost nepříznivý. Doma jsme si vykopali jámu, ale chceme se z ní vyhrabat - ještě nejsme venku, ale pomalu šplháme,“ dodal Marcinko.

Domácí odskočili o gól, ovšem na trefu Jakuba Fleka navázal Daniel Gazda touto ránou do levého růžku, a @HCKometa opět vede! #momentyplayoff | #TELH pic.twitter.com/otVi6HdiCZ — Tipsport extraliga (@telhcz) March 21, 2024

Litvínovský trenér Karel Mlejnek přijal postupovou komplikaci v klidu.

„Nebojím se říct, že favoritovi série čelíme velmi zdatně a jsme připraveni hrát i dál. Musíme se oklepat a věřím tomu, že to zvládneme,“ dodává bývalý trenér Karlových Varů nebo Sokolova.

Série mezi Litvínovem a Brnem pokračuje na severozápadě Čech. Čtvrtý zápas začne v 17 hodin odpoledne.