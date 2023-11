Cingel zařídil Kometě další výhru v prodloužení. ‚S bodem jsme spokojení,‘ říká pardubický Paulovič

Vedoucí tým hokejové extraligy prohrál podruhé v řadě. Po domácí porážce s Libercem ztratily Pardubice v Brně, i když získaly aspoň bod, protože rozhodující gól na 4:3 pro domácí padl až v prodloužení. Skončil tím zápas, který nabídl hodně dramatický vývoj. Brno 13:17 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté brněnské Komety Lukáš Cingel, Jan Ščotka a Kristián Pospíšil se radují z vítězství | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

V úvodu utkání hokejistů brněnské Komety a Pardubic se víc dařilo domácím, kteří ve dvacáté třetí minutě uskočili do vedení 2:0.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenéra Pardubic Aleše Krátošky a hokejistů Matěje Pauloviče z Pardubic a Lukáše Cingela z Brna po vzájemném utkání

Podle pardubického asistenta trenéra Aleše Krátošky se mohlo projevit, že jeho svěřenci za sebou měli úterní zápas Ligy mistrů, zatímco Brňané odpočívali. „Určitě se na to nechceme vymlouvat, to v žádném případě. Program je dost náročný, zápasů je opravdu hodně,“ říká Krátoška.

„Nohy nám nejely. Kometa hrála jednoduše, ale my jsme jenom naháněli puky,“ doplnil trenéra útočník Matěj Paulovič. Právě ten se gólem a asistencí ve třetí třetině podílel na tom, že Dynamo v Brně otočilo skóre a minutu a půl před koncem vedlo 3:2.

Pak ale vyrovnal domácí Kristián Pospíšil a zařídil prodloužení, ve kterém se Kometa radovala.

Podle Pauloviče tak tento závěr přebil předchozí podařený návrat do utkání. „S bodem jsme, o ohledem na průběh zápasu, spokojení. Ale že jsme dvě minuty do konce zápasu vedli 3:2, to nás mrzí,“ doplňuje útočník Dynama.

Rozhodující gól v prodloužení vstřelil další slovenský útočník Lukáš Cingel. Ten za Kometu rozhodl v nastaveném čase už předcházejí domácí duel s pražskou Spartou, tedy druhým týmem tabulky.

Po utkání srovnal, v čem se duely s celky z čela soutěže lišily: „Oba dva týmy jsou kvalitní. Se Spartou to bylo více o soubojích v rohu, dnes to bylo spíše o bruslení. Pardubice jsou silné na puku u nás v pásmu, ví jak se tam udržet a rotovat. Dnes to bylo to hlavně o tom udržet se bruslařsky.“

Po druhém zaváhání v řadě mají pardubičtí hokejisté v čele tabulky před druhou Spartou pětibodový náskok.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 25. 11. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 21 14 1 4 2 79:46 48 2. HC Sparta Praha 21 12 3 1 5 66:45 43 3. HC Litvínov 21 12 3 0 6 73:60 42 4. HC Oceláři Třinec 20 9 4 4 3 66:49 39 5. Bílí Tygři Liberec 22 9 3 2 8 73:70 35 6. HC KOMETA BRNO 21 9 3 1 8 62:54 34 7. Mountfield HK, a.s. 21 9 2 3 7 56:48 34 8. HC Motor České Budějovice 21 8 2 4 7 53:57 32 9. HC Energie Karlovy Vary 22 7 4 2 9 62:59 31 10. HC Olomouc 21 5 3 3 10 43:61 24 11. HC ŠKODA PLZEŇ 20 6 1 3 10 45:59 23 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 19 4 1 3 11 44:63 17 13. Rytíři Kladno 19 3 3 2 11 43:70 17 14. BK Mladá Boleslav 21 4 1 2 14 43:67 16