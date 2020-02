‚O kapku lepší hokej.‘ Extraligové kluby se zapojily do charitativní akce, pomůžou nemocným dětem

Fanoušci při posledním extraligovém kole viděli „O kapku lepší hokej“. Tak totiž zní název charitativní akce, do které se zapojily všechny týmy české nejvyšší soutěže. Výtěžek půjde na podporu dětí trpících rakovinou nebo leukémií. Kladno 14:31 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr se po zápase Kladna se Zlínem setkal s malým fanouškem Honzíkem, který překonal akutní leukémii. | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas

Ani ne tak za vhození čestného buly, ale spíš za bojovnost odměnili fanoušci potleskem na utkání Kladno - Zlín jedenáctiletého hokejistu Honzíka Jakeše. Tomu před třemi lety lékaři diagnostikovali akutní leukémii, on ji ale překonal a v současné době zase sportuje. Za odměnu si minulý týden zatrénoval s národním týmem a teď měl asi ještě větší zážitek.

‚O kapku lepší hokej.' Extraligové kluby se zapojily do charitativní akce, výtěžek pomůže dětem s rakovinou

„Myslel jsem, že nám přineseš větší štěstí,“ říkal Jaromír Jágr s úsměvem po zápase, který jeho Rytíři prohráli 2:3, přímo v kladenské kabině. „Ale hráli jste pěkně,“ odpověděl svému nejoblíbenějšímu hokejistovi Honzík.

„Musíš makat, abys jednou hrál za nás. Jestli to slíbíš, budu trénovat, abych do té doby vydržel. Sedm let, to dám,“ dodal Jágr.

„Zkusím to. Budu muset trochu shodit břicho, víc trénovat a zapracovat na fyzičce,“ říkal malý fanoušek Radiožurnálu.

Aby podobně jako Honzík Jakeš mohli plánovat a snít další kluci a holky, které potkala zákeřná nemoc, snaží se nadační fond Kapka naděje vybrat co nejvíc peněz na léčbu. Nově i díky hokeji. Do chystané dobročinné aukce půjdou dresy národního týmu a hokejky kapitánů extraligových klubů.

„Je to jednoznačně správná věc. Hokej je mediálně frekventovaný a tyhle věci k tomu patří,“ pochvaluje si zlínský trenér Robert Svoboda.

A konec konců taková akce může pomoct i samotným hokejistům, když vidí malého kluka, který zápasil s leukémií, třeba si uvědomí, že i sedmá porážka v řadě je vlastně docela malichernou trampotou.

„Je to jen hokej. Jsou důležitější věci v životě jako zdraví, které máme jen jedno,“ říká kladenský kapitán Jakub Strnad, který navzdory prohře 2:3 byl u O kapku lepšího hokeje.