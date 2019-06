Svaz umožňuje gaunerům působit v nejvyšší soutěži, stěžují si hráči, kterým Chomutov dluží peníze

Kauza dluhů chomutovského hokeje pokračuje. Naštvaní hráči, kteří se bojí, že už své výplaty neuvidí, si postěžovali na sociálních sítích. Podle nich je na vině také hokejový svaz, že umožnil problém dojít tak daleko a že nenastavil systém, který hokejisty před neplatiči lépe ochrání. Chomutov 20:10 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piráti Chomutov | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kauzu finančních problémů Chomutova přiživili obránci Ronald Knot a Juraj Valach, kteří odehráli v dresu Pirátů uplynulou sezonu. O své situaci napsali na sociální sítě:

„To, že se situace v Chomutově dostala až sem, je známka toho, že to nastavený systém v hokeji umožňuje. Dluhy, rozporování věcí, na které máte nárok, vyhýbání se závazkům, byrokratický bordel ve smlouvách, ve kterých jakýkoliv alespoň trochu schopný právník najde způsob, jak se vyhnout upomínkám. O všech problémech se ví, jen se o nich nemluví. Může se to stát jakémukoliv klubu v Čechách a bude to mít stejný výsledek, protože systém nepočítá s tím (nebo nechce počítat), že k téhle situaci dojde,“ napsal na Twitteru Ronald Knot.

„Děkuju vedení Chomutova, že připravili mého nemocného syna skoro o milion korun českých. Zdravím taky Český svaz ledního hokeje, že umožňuje gaunerům působit v nejvyšší soutěži a že bankovní záruku na vyplácení hráčů vyplácí jen vyvoleným hráčům,“ napsal zase na svém facebookovém profilu Juraj Valach, který po smrti manželky vychovává sám dvě děti, z toho jedno těžce nemocné.

Podle ředitele extraligy Josefa Řezníčka se situací Chomutova během sezony nemohl nic dělat, protože se na něj hráči oficiálně neobrátili, jednat prý začali až na konci extraligového ročníku nebo po něm.

„Jsme u všech klubů připraveni, že když přijdou nějaké výzvy, tak víme, že se něco děje, ale víc s tím udělat nemůžeme. Pak mají určité nástroje hráči, ať je to smírčí komise nebo čerpání bankovní garance, ale to se během sezony nestávalo,“ řekl Řezníček Radiožurnálu.

Zmíněná bankovní garance, kterou Řezníček i Valach zmiňují, je opatření, které má pomáhat, aby byly zaplaceny dluhy hráčům, pokud se dostanou kluby do problémů. Všechny kluby musí dát takto stranou před začátkem sezony tři miliony korun. Věřitelé včetně samotných hokejistů pak musí podat žádost o vyrovnání na svaz. Ten jich teď eviduje přibližně 40 s tím, že některé jsou opakované od stejných hráčů.

„Bere se v potaz hráčská smlouva, vyjádření klubu, žádost o uspokojení bankovní garance. Každý hráč má podepsanou jinou hráčskou smlouvu s jinou textací. Od toho se to odvíjí,“ vysvětluje Řezníček, co je potřeba k tomu, aby svaz žádosti o vyplacení peněz z bankovní záruky vyhověl. Řezníček zároveň dodává, že svaz už má návrh, kteří hokejisté peníze dostanou.

„Vydali jsme nějaký předběžný návrh. Vůbec to není o tom, že je někdo upřednostňovaný, nebo není. Je to podle časové osy, kdy byly žádosti zasílány. A o tom, jestli jsou ty žádosti správně, nebo nesprávně, rozhoduje právní oddělení,“ říká Řezníček.

Časovou osu, jak o ní mluví Řezníček, můžeme do lidové řeči přeložit jako známé ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘. Tedy pokud svaz vyčerpá onu třímilionovou bankovní záruku, další věřitelé v řadě už mají smůlu.

Dosavadní majitelé Chomutova, podnikatelé Veverkovi, kteří klub do dluhů dostali, se ho snaží prodat nebo alespoň zadarmo přenechat. Zatím neúspěšně. Milan Soukup, se kterým byli domluvení, z obchodu vycouval, protože podle svých slov zjistil, že dluhy jsou mnohem vyšší, než si myslel.

Jaroslav Veverka starší v prohlášení reagoval, že už má jiné zájemce, kteří jsou připraveni závazky klubu převzít a bojovat s ním o návrat do extraligy, ze které Severočeši v poslední sezóně sestoupili. Na podzim by tedy měli hrát v první lize, nicméně kádr se jim rozpadl, zůstalo jen pár hráčů a kromě toho mají Chomutovští v tuhle chvíli jen juniory.