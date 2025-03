ŽIVĚ: Hradec Králové hraje rozhodující zápas s Mladou Boleslaví. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Mezi hokejisty Hradce Králové a Mladé Boleslavi se v pátek rozhodne o posledním semifinalistovi extraligy. Poslední zápas čtvrtfinálové série začal v 18 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabízí reportážní vstupy. Radiožurnál Sport Hradec Králové 17:30 28. 3. 2025 (Aktualizováno: 18:10 28. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ryan Dmowski a Graeme McCormack z Hradce Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Středočeši si ve středu vynutili sedmý čtvrtfinálový zápas, ačkoliv v domácím souboji měli ještě na začátku 55. minuty dvoubrankové manko. Nakonec vítězstvím 6:5 v prodloužení odvrátili mečbol a vyrovnali stav série na 3:3.

Pokud postoupí Hradec Králové, narazí v semifinále na východočeské rivaly z Pardubic a Sparta by v tomto případě šla na Brno. Kdyby se mezi nejlepší čtyřku probojovala Mladá Boleslav, vyzvala by ona vítěze základní části z Prahy. Pardubicím by připadla Kometa.

Ta si účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy zajistila ve čtvrtek, po vítězství 1:0 v Karlových Varech vyhrála sérii 4:2 na zápasy.

Rozhodující sedmý zápas mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví začne v 18 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.