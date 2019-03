Liberci pomohly proti Boleslavi zlepšené přesilovky. ‚Snažili jsme se to zjednodušit,‘ říká Lenc

Na rozdíl od úvodního zápasu, který Středočeši prohráli 1:5, boleslavští hokejisté tentokrát už po jedenatřiceti sekundách vedli. A i když Liberečtí dokázali vyrovnat, hosté si mohli vzít vedení zpět. Jenže ani dvojnásobná přesilovka trvající 109 sekund jim ke gólovému zápisu nepomohla. Možná jeden z klíčových momentů utkání.

„Mohli jsme dát gól a potrápit je trošičku víc, ale když jsem ten zápas pak viděl celý, tak o tom tak přesvědčený nejsem, že by to byl zlomový okamžik,“ řekl k nevyužité přesilovce mladoboleslavský trenér Miloslav Hořava.

Hořava přiznal, že jeho tým na vítěze základní části znovu jednoduše nestačil. Liberečtí navíc své přesilovky využít dokázali a hned ve třech z nich skórovali.

„Určitě není dobré být tolikrát vyloučení proti týmu, který má asi nejlepší přesilovky v celé lize. Jsou to i fauly v útočné třetině, na to si musíme dávat pozor,“ mrzelo útočníka boleslavského celku Pavola Skalického, že jeho tým zbytečnými fauly soupeři cestu ke druhé výhře usnadnil.

Liberečtí naopak mohli být s hrou v početní výhodě spokojeni. Inspirací jim byl i úvodní čtvrtfinálový duel, kdy nevyužili ani jednu přesilovku.

„Koukali jsme na video, co jsme dělali špatně. Boleslav k nám přistupovala rychle. Snažili jsme se to zjednodušit a vyplatilo se to,“ prozradil střelec jedné z libereckých branek a ještě do loňské sezóny útočník Mladé Boleslavi Radan Lenc.

Za stavu 2:0 pro Liberec se čtvrtfinálová série stěhuje do Mladé Boleslavi. V pořadí třetí duel čeká oba týmy v neděli.