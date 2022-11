Zákazy činnosti pro hráče Pardubic a Olomouce. Disciplinární komise trestala za bitku i fauly

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala zastavením činnosti všechny tři aktéry bitky v závěru čtvrtečního utkání 18. kola extraligy mezi Pardubicemi a Olomoucí. Útočník Hanáků Lukáš Klimek si za faul na Davida Musila čtyřikrát nezahraje, stejně jako útočník Adam Musil, jenž se rozhodl nešetrný zákrok na bratra následně potrestat. David Musil, který se do bitky také zapojil, vynechá dvě utkání. Praha 14:25 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dodatečně dostal jednozápasový trest i další útočník Olomouce Rostislav Olesz, který v první třetině fauloval Tomáše Urbana.

Klimek fauloval Davida Musila v čase 59:36 za rozhodnutého stavu 3:0, kdy jej nedovoleně atakoval u mantinelu. Od rozhodčích Adama Kiky a Tomáše Veselého dostal následně trest na pět minut a do konce utkání za vražení na hrazení. Mstitel Adam Musil dostal trest do konce zápasu za bitku a David Musil menší dvouminutový trest za hrubost.

„Klimek zezadu vedeným zákrokem atakoval protihráče Davida Musila, který se čelním postavením k mantinelu snažil odehrát puk, přičemž Lukáš Klimek ze slepého úhlu, v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu a ve zranitelné pozici protihráče atakoval a nijak tuto pozici Davida Musila nezohlednil, naopak ji zneužil. Klimek se nikterak nesoustředil na možnost pokusit se ztížit protihráči rozehrání kotouče a od počátku najetí na zákrok zřetelně postupoval se záměrem zasáhnout protihráče tělem. Bez jakýchkoli pochybností naplnil předpoklady provinění vražení na mantinel,“ vysvětlil v tiskové zprávě Asociace profesionálních klubů předseda DK Viktor Ujčík.

Z dostupných záběrů situace je podle Ujčíka zřejmé, že Adam Musil reagoval na předchozí jednání Klimka, který byl okamžitě atakován dvěma hráči Pardubic.

„Načež se v plné rychlosti a bez rukavic zapojil jako čtvrtý hráč do bitky s Klimkem. Adam Musil v ataku pokračoval i přesto, že byl rozhodčími několikrát velmi důrazně vyzván, aby svého jednání zanechal. Ve svém jednání pokračoval a snažil se protihráče udeřit do oblasti hlavy,“ odůvodnil Ujčík další z vynesených trestů.

Do děje vstoupil po zákroku i David Musil a zapojil se jako třetí hráč do bitky. „S tím, že v této fázi měl stále rukavice na rukou, při tomto jednání nedbal zřetelných výzev a pokusů čárových rozhodčích, současně se v pokračování jeho ataku snažil zabránit další z hráčů Olomouce. Načež David Musil zahodil rukavice a i s vědomím, že se Klimek nemůže bránit, jelikož již byl atakován dalšími hráči, se ho ranami pěstí pokoušel udeřit do oblasti hlavy, což se mu povedlo a zasáhl protihráče do obličeje, čímž mu způsobil zranění,“ přiblížil Ujčík.

Situaci řešil i s ohledem na podněty od obou klubů, Adam Musil, Klimek i Olesz navíc dostali pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.

Olesz po zákroku před polovinou 16. minuty dohrál, dostal trest ve hře. „Musel si být vědom, že svůj zákrok povede proti protihráči Urbanovi, který z důvodu ztráty stability a rovnováhy upadl na kolena a v okamžiku střetu měl jen minimální možnost se střetu ubránit. Hráč Olesz se nesoustředil na možnost pokusit se ztížit protihráči rozehrání kotouče, ale postupoval se záměrem protihráče zasáhnout tělem,“ popsal Ujčík.

„Zasáhl primárně oblast hlavy nebo krku a v daném případě nesl právě Olesz výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení zdraví protihráče, což neučinil,“ doplnil Ujčík.

Všichni hráči tak nemohou zasáhnout do dnešních zápasů 19. kola extraligy. Bratři Musilové budou Pardubicím chybět na Spartě, Klimek a Olesz v utkání Olomouce proti Českým Budějovicím. Trojice potrestaných delší stopkou poté nebude hrát ani po reprezentační přestávce.