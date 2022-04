Sparta ve druhém finálovém utkání vyzrála na Třinec a srovnala stav série. Výhru 2:1 režíroval Řepík

Hokejisté Sparty vyhráli v druhém finálovém utkání play-off extraligy 2:1 v Třinci a vyrovnali tak stav série na 1:1. Hráčem utkání se stal Michal Řepík, který ve vstřelil úvodní gól a na druhý si připsal asistenci. V závěru dokázal jen snížit Erik Hrňa. Oceláři poprvé v letošní sezoně play-off prohráli. Série se nyní přesouvá do Prahy, další zápasy se odehrají v pátek 22. dubna a v sobotu 23. dubna. Třinec 19:37 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty se radují z gólu | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Trenér domácích Václav Varaďa byl po úvodním zápase spokojený a pochvaloval si hlavně příkladnou třetí třetinu, ve které Oceláři vstřelili všechny své góly. I proto na rozdíl od Josefa Jandače neudělal v týmu změnu, sparťanský kouč posunul do první útočné formace Vladimíra Sobotku a Miroslava Formana.

České hokejistky povede Kanaďanka MacLeodová, bude první ženskou trenérkou národního týmu Číst článek

Zatímco v úvodním utkání tahal Třinec za kratší konec provazu, nyní vstoupil do první třetiny s větším klidem. První velkou šanci viděla zaplněná Werk Arena až v 7. minutě, kdy hostující brankář Julius Hudáček zvládl zasáhnout proti zakončení Arona Chmielewského a i následné dorážce Petra Vrány.

Sparta se ale probrala a od 15. minuty byla lepším týmem. Pět vteřin před první sirénou mohla jít do vedení, domácí brankář Ondřej Kacetl s trochou štěstí lapil nepříjemně tečovaný kotouč, který od modré vyslal David Němeček.

Druhá třetina opatrností připomínala tu první, na straně Sparty ale padla první vyloučení. Třinec si však s oběma početními převahami nedokázal poradit, naopak mohl inkasovat. Roman Horák a Michal Moravčík nejdříve nevyužili situaci dva na jednoho, v dalším vlastním oslabení poté opět spálil obrovskou příležitost druhý jmenovaný.

Nakonec se ale Pražané proti nevýraznému Třinci dočkali. Miroslav Forman ve 33. minutě vymyslel fantastickou přihrávku zpoza brány a volný Michael Řepík sice nejdřív nastřelil gólmana, po dorážce z téměř nulového úhlu ale šel slavit - 0:1.

@HCSpartaPraha opět skóruje jako první v utkání! Michal Řepík dokázal dorážkou překonat Kacetla a i dnes půjde Sparta do poslední třetiny s náskokem jedné branky! pic.twitter.com/iVOnNlhOHn — Tipsport extraliga (@telhcz) April 19, 2022

A v kotli Sparty mohlo být veseleji, Kacetl proti zakončení Horáka do téměř prázdné brány předvedl jeden ze zákroků sezony. Třinec tak šel stejně jako v prvním utkání po čtyřiceti minutách do šatny s gólovým mankem.

Žádný třinecký gólový uragán se ale neopakoval. Sparta pečlivě bránila a Oceláři se k šanci dostali až ve vlastním oslabení - únik Patrika Hrehorčáka však gólem neskončil, Hudáček zasáhl instinktivně betonem. Na druhé straně zvládl situaci tváří tvář s Erikem Thorellem výborný Kacetl.

Brzy poté, co za Hudáčkem zazvonilo břevno, ale rozhodující gól vstřelila Sparta. Řepík unikl do protiútoku, protáhl se kolem obránce a jeho střelu do brány nakonec dorazil Tomáš Pavelka - 0:2.

Oceláři neměli na výběr, Kacetl šel z brány a hokejisté v červeném se nastěhovali do útočné třetiny. Po vyloučení Sobotky navíc dostali možnost hrát v šesti proti čtyřem, kterou rychle využili. Erik Hrňa se prosadil z pozice u pravého kruhu pouhou minutu a půl před koncem - 1:2.

Branka ale padla příliš pozdě, domácí už vyrovnat nedokázali a poprvé v letošní sezoně play-off padli. Sparta naopak proti svému neoblíbenému soupeři přerušila sérii osmi porážek. Do Prahy se tak budou v pátek přesouvat za nerozhodného stavu série.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 59. Hrňa (Nestrašil, M. Růžička) - 33. Řepík (Forman, Polášek), 54. T. Pavelka (Řepík). Rozhodčí: Pešína, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:1.