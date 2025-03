Únorová krize v Dynamu. Hráčům hrozilo snížení platů, nakonec od vedení přišly podmínečné pokuty

Pardubice byly před sezonou jedním z největších aspirantů na titul, dlouhodobá část ale rozhodně nebyla ideální a ke spokojenosti bylo daleko. Hlavně v jejím závěru, kdy ambiciózní mužstvo prohrálo devět z deseti zápasů a v ohrožení byl i přímý postup do play-off. V únoru byla na týmu obrovská deka a prohry přibývaly jak na běžícím pásu. Podle zdrojů Seznam Zpráv a iSport.cz tak mělo vedení Dynama přijít s návrhem na snížení hráčských platů. Pardubice 10:58 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický obránce Libor Hájek padá v souboji s karlovarským Ondřejem Beránkem | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pardubičtí po prohraném sedmém finále v minulém ročníku sestavili znovu nabitý kádr. Přišel Roman Červenka, Jiří Smejkal, Jakub Zbořil, Miloš Kelemen. Tým se během sezony postupně vylepšoval, ale výkony tak zářivé nebyly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co na nepovedený únor říkal trenérský štáb i hráči Dynama Pardubice

Některé zápasy se povedly, a i když očekávaná dominance nepřišla, tak se stále Východočeši vcelku v klidu drželi na špici tabulky. Jenže pak přišel neúspěch na Spengler Cupu, další trenérská výměna, a hlavně černý únor. Tým postupně zabředával do krize a výkony ve většině zápasů byly hodně slabé.

I proto mělo vedení podle Seznam Zpráv a iSport.cz přijít za hráči s návrhem na snížení platů o 40 procent, a to zpětně od ledna. Kvůli nesouhlasu hráčů a možná i povedenému výkonu Pardubic v posledním kole proti Karlovým Varům se pokuta snížila na 30 procent únorové výplaty, hráči by si navíc sportovními výkony mohli peníze vybojovat zpět.

„Je to podmíněná pokuta, která se nebude započítávat, pokud dojde ke splnění určitých sportovních cílů. Jakých, to si necháme pro sebe, jde o interní záležitost klubu. Nicméně na srážkovou pokutu nemusí vůbec dojít,“ reagoval mluvčí klubu Jakub Mroviec.

„Vždycky je tahle věc nepříjemná. Za to, jak jsme hráli, zodpovědnost cítíme. Po nějaké společné diskusi jsme se dobrali k takovému řešení, které jste teď slyšeli,“ řekl následně kapitán týmu Lukáš Sedlák pro Seznam Zprávy a deník Sport. „Je to pro nás uzavřená věc. Věřím, že budeme hrát jako proti Varům,“ dodal.

Únorová krize

„Takový špatný výkon. Ale to je se vším respektem k soupeři, prostě ten výkon od nás nebyl dobrý a není to poprvé, už to máme také tři nebo čtyři zápasy. Hrajeme opravdu špatně a body si nezasloužíme,“ nešetřil po prohře 3:4 s Kometou Brno kritikou trenér Miloslav Hořava a jen těžko viděl, od čeho by se tým mohl odrazit.

Hokejisté Pardubic porazili Karlovy Vary 4:0 a zajistili si čtvrtfinále play-off. Přímo postupuje i Brno Číst článek

„Není tam vůbec nic pozitivního, vůbec nic. Už to nebylo ani se Spartou, tam jsme také byli jasně horší celý zápas, takže tam nemáme nic pozitivního,“ prohlásil kouč Dynama.

Obecně se hodnocení po zápasech v únoru hodně podobala. „My jsme prostě neodehráli dobré utkání, nehrajeme teď dobře, proto ten výsledek. Nedáme góly a bohužel ta naše hra není dobrá, plus jsme prohráli,“ popisoval jeden z výkonů asistent trenéra Marek Zadina.

Zraněný byl v tu dobu i gólman Roman Will, který tak měl možnost některé prohrané duely sledovat z tribuny. A i on vnímal, že je něco špatně. „Až to pak vypadá zvláštně. I když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, že to je divné. Prostě je to takový zvláštní,“ nechápal předváděné výkony spoluhráčů Will.

„Je to jako v životě. Není to přímka, je to sinusoida a my jsme teď bohužel na tom spodku, ale to se může zase rychle obrátit,“ věděl při sérii porážek, útočník Lukáš Radil, že žádnému týmu se slabší období nevyhne.

Jenže proher přibývalo a to se samozřejmě vždy podepíše na náladě hráčů. „My si prostě věci, které jsou špatně, vyříkáme v kabině, a to prostě zůstane v kabině,“ nechtěl během nepovedeného období nic z kabiny vytahovat Radil.

A tak došlo až na poslední kolo základní části. S bilancí devíti proher z deseti zápasů tu byl poslední duel s Karlovými Vary. Fanoušci nevěděli, co od něj čekat, přijde zlom, nebo se prosadí nabitý první útok Západočechů, branku začaruje gólman Frodl a bude z toho boj o přímý postup?

Nejistota byla velká, ale platila první varianta. Objevilo se pověstné světlo na konci tunelu a zazářilo silou reflektoru. Pardubičtí podali výborný dominantní výkon a s návratem kapitána Sedláka ukázali, že hokej rozhodně hrát nezapomněli.

„Ono to zní hrozně, já si to vlastně ani tak neuvědomoval, protože některou tu dobu jsem tady nebyl, ale devět z deseti, to je špatné. Ale i s tím jsme na třetím místě a všechno zlé je k něčemu dobré a teď je asi zbytečné nad tím přemýšlet. Jsem přesvědčený, že nás to, co se stalo, jedině posílí. A ta sezona, jak probíhala, samozřejmě neúspěch na Spengleru, neúspěch v Lize mistrů, tak teď máme co napravovat,“ řekl po poslední výhře pardubický hokejový brankář Will.

Ne všechno špatné je zapomenuté, ale pardubičtí si ukázali, že mají na čem stavět a je ještě brzy na to sezonu dopředu odepisovat.