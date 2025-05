Těším se na výzvu. Klub jako Pardubice je čest vést, vyhlíží nové angažmá na východě Čech Pešán

Na lavičce vicemistrů Tipsport extraligy z Pardubic už nebude působit trenérské duo Miloslav Hořava, Filip Zadina. Místo nich přichází bývalý reprezentační kouč Filip Pešán s asistenty Karlem Mlejnkem, Janem Ludvigem a Václavem Kočím. Pešán na lavičku Dynama nastupuje poté, co po sezoně skončil v Liberci. Pardubice 8:40 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Filip Pešán na lavičce Liberce | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Dojmy jsou výborné. Dýchla na mě historie klubu, kterou znám z vlastního angažmá. Je to první den, takže žádné velké myšlenky v hlavě nemám, ale je to fajn. Potkali jsme se na mítinku s Petrem Sýkorou a Petrem Dědkem, těším se,“ řekl Filip Pešán po představení novým trenérem Pardubic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká před nástupem na lavičku Pardubic trenér Filip Pešán

Dynamo mělo v této sezoně nejvyšší ambice a stejné to bude i v příštím ročníku. Znovu bude cílit na mistrovský titul.

„Těším se na výzvu. Klub s obrovskými ambicemi, jako jsou Pardubice, je čest vést a těším se na místní fanoušky,“ vyhlíží první zápas na lavičce vicemistra extraligy. Asistentem v Pardubicích bude Karel Mlejnek, který v minulých ročnících vedl Litvínov.



„Karel je v první řadě vynikající člověk a špičkový kolega. Myslím, že nám to bude spolu klapat jak lidsky, tak pracovně a je důležité, aby to klapalo mezi všemi členy realizačního týmu. Všechny v podstatě znám osobně z Liberce, takže se na tu spolupráci moc těším a doufám, že využijeme to nejlepší z nás obou, abychom pomohli Dynamu,“ má Pešán radost ze složení realizačního týmu.

Novým hlavním trenérem Dynama je Filip Pešán!



Na střídačce ho doplní Karel Mlejnek a stávající asistent trenéra Václav Kočí.



Trenéři, ať se vám v Pardubicích daří! ⚪️



https://t.co/vUqPamfCZu | #hockeytown pic.twitter.com/7s3luKFpnq — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) May 1, 2025

Pardubickým hokejistům skončila sezona v úterý, kdy prohráli sedmý finálový zápas s Brnem. Teď dostanou několikatýdenní volno, s novým trenérem se setkají na konci května.

Pešán je zvyklý řešit i podobu kádru. I o tom už v Pardubicích s vedením mluvil. „Některé věci jsme už naťukli minulý týden, takže představu o tvorbě kádru mám. Finální slovo samozřejmě mají Petr Dědek a Petr Sýkora, ale určitě budou chtít slyšet názory moje i mých kolegů a budeme se určitě podílet na tvorbě,“ řekl nový hlavní trenér hokejistů Dynama.