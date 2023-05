Rulíka na lavičce hokejových Pardubic nahradí Varaďa. S Dynamem podepsal pětiletou smlouvu

Novým hlavním trenérem hokejistů extraligových Pardubic po odchodu Radima Rulíka byl jmenován Václav Varaďa. S klubem uzavřel dlouhodobý kontrakt až do roku 2028. Jeho asistenty budou Marek Zadina, jenž bude v této roli pokračovat, a nově Aleš Krátoška. Pardubice 15:03 4. 5. 2023 (Aktualizováno: 15:48 4. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Varaďa je novým koučem hokejových Pardubic | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Východočeši tak ještě ve stejný den, kdy oznámili už po první sezoně ukončení spolupráce s Rulíkem, potvrdili na svém webu i jméno jeho nástupce.

„O splněných a nesplněných úkolech v sezoně 2022/2023 diskutoval s panem Rulíkem sportovní úsek i vedení klubu interně. Podařilo se nám vyhrát Dolomiten Cup, základní část extraligy a získat extraligovou medaili. Radimovi Rulíkovi tímto za jeho služby děkujeme a přejeme hodně zdaru v dalším angažmá,“ uvedl mluvčí klubu Jan Mroviec.

Sběratel titulů Varaďa

Místo Rulíka Pardubice angažovaly muže, který má sbírání titulu dobře nacvičené. V Pardubicích na triumf čekají od roku 2012.

„Jsem zvyklý jít se svými hráči za vítězstvím v každém utkání a Dynamo Pardubice vnímám jako špičkový a ambiciózní klub. Je to tým, který ještě může jít nahoru, tomu věřím a já bych mu k tomu strašně rád pomohl,“ řekl Varaďa.

Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Varaďa, který je dvojnásobným mistrem světa z let 2000 a 2005 a má za sebou vedle jiného bohatou kariéru v NHL, v této sezoně nikde netrénoval. Vypomohl jen krátkodobě druholigovému Táboru. Předtím působil výhradně na střídačce Třince a reprezentačních výběrů do 18 a 20 let. Oceláře dovedl loni ke zlatému hattricku.

„Václav Varaďa je úspěšný v budování vítězného týmu i vítězné mentality. Jeho úkol je jasný. S Dynamem podepsal pětiletou smlouvu a naše koncepce byla a je jasná. Budujeme úspěšnou kostru týmu, kterou nyní povede Varaďa. Nová spolupráce bude zaměřena i na zapracování mladých odchovanců do A-týmu,“ dodává k angažování zkušeného šéfa střídačky Mroviec.

Hráči Dynama mají do 28. května volno, ale Václav Varaďa už se začne připravovat na začátek přípravy na novou sezonu. Ambice budou totiž znovu jen ty nejvyšší.

„Vítám v Dynamu nejúspěšnějšího extraligového trenéra posledních sezon, těším se na spolupráci,“ řekl ke jmenování nového trenéra majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.

