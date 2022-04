Kouče Sparty Jandače mrzela po úvodním zápase finále pasivita, v Třinci si pochvalovali trpělivost

Dlouho vedli 1:0, ve třetí třetině ale hokejisté Sparty dostali čtyři góly a nakonec prohráli úvodní finále extraligy 1:4. Na straně domácího Třince trpělivost, na straně Sparty pasivita. To stálo za obratem ve skóre ve závěrečné třetině. Třinec 11:49 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Svačina z Třince před brankovištěm Sparty | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„První gól, který jsme dostali, byl do celkem odstoupené obrany, tam nám obránce odjel někam pryč. Třetí gól byla špatná rozehrávka vzadu...,“ hodnotil dva ze tří inkasovaných gólů v rozmezí 45. a 51. minuty trenér Sparty Josef Jandač. Z toho se musí Pražané poučit.

„Nebudu tady říkat, co přesně chceme, ale obrana musí být aktivní. Druhá polovina zápasu začala nějakým oslabením a vstup do třetí třetiny byl až moc pasivní,“ káral své hráče Josef Jandač. Sparta nebránila vedení 1:0 aktivně a to se jí vymstilo.

„Sparta hrála velmi dobře defenzivně, myslím, že to zlomil gól Vladimíra Svačina na 1:1. Od té doby jsme byli lepším týmem, kontrolovali jsme hru, napadalo nám to tam a utkání jsme v klidu dohráli,“ řekl trenér domácích Vladimír Varaďa.

Střelce možná klíčového vyrovnávacího gólu třineckého Vladimíra Svačinu těšilo, že Třinec nezmatkoval a neměnil svou taktiku pod dojmem jednogólové ztráty a děkoval jedné vlastnosti.

„Cením si naší trpělivosti. Že jsme se nezbláznili a nelítali tam nahoru a dolu, otevřít to se Spartou by taky nebylo úplně ideální. Řekli jsme si, že se nic neděje, že musíme hrát dál to, co hrajeme. Vyplatilo se nám to už v těch předchozích dvou sériích,“ byl rád Svačina.

„Sparta byla strašně dobrá na puku, měli jsme s tím na začátku trochu problémy, z čehož pramenily i fauly,“ hledal Svačina důvody, proč první gól vstřelil Třinec až po 44 minutách hry.

Třinec tak vede v sérii 1:0 na zápasy a druhý duel bude hrát ve úterý v 17.00 opět doma ve Werk Aréně. Živě ho můžete poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.