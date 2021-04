Jeden gól za 69 minut. ‚Nepochybovali jsme,‘ zní z Třince po sudími zkoumané brance, která rozhodla

Hokejisté Třince jsou jednu výhru od obhajoby mistrovského titulu v extralize. Ve čtvrtém duelu série zvítězili 1:0 v prodloužení, a ve finálové sérii vedou 3:1 na zápasy. O výsledku pátečního duelu rozhodl v desáté minutě prodloužení Matěj Stránský. V utkání zářili i oba gólmani – hostující Ondřej Kacetl a domácí Petr Kváča. Liberec 8:08 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrté finále mezi Libercem a Třincem mělo jen jednoho úspěšného střelce. Ilustrační foto | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Viděl jsem, jak přede mnou máchá hokejkou a věděl jsem, že to není vysoká hůl, protože šla shora dolů. Z metru už jsem nedokázal zareagovat,“ popsal pro Radiožurnál rozhodující moment z pohledu poraženého týmu gólman Liberce Petr Kváča.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Pavla Petra o čtvrtém finále hokejové extraligy

Branku posvětil až videorozhodčí. Přímo na ledě se jí snažil zabránit obránce domácích Ondřej Vitásek.

„Viděl jsem, jak střílí. Snažil jsem se střelu chytnout, bylo tam totiž hodně hráčů Třince, ale jeden puk ztečoval,“ litoval Vitásek.

Poslední nadějí pro Liberec byl ještě videorozhodčí po stížnostech domácí lavičky. Potvrdil to trenér Patrik Augusta: „Rozhodčí to musel jít překontrolovat, a my čekali, jak to dopadne.“

„Nepochyboval jsem, když za mnou (rozhodčí – pozn. red.) Antonín Jeřábek přijel a říkal, že to stoprocentně nebyla vysoká hůl a že to i tlumočil trenérům domácího týmu,“ doplnil domácího kouče Augustu ten hostující – Václav Varaďa.

Třinec je krok od extraligového titulu. Čtvrtý duel finálové série rozhodl v prodloužení Stránský Číst článek

V čase 69:14 si onu rozhodující trefu připsal Matěj Stránský po předchozí střele, kterou vyslal na libereckou branku Ralfs Freibergs.

„Vjel jsem do pásma a vůbec nevěděl, že je Ralf za mnou. Já jsem šel do brány a on nahodil dobrou střelu, která se dala tečovat a se štěstím to tam propadlo,“ radoval se Stránský.

Ten prý nepochyboval, že by jeho gól neplatil. Oceláři si alespoň užili dvojnásobnou radost – nejprve přímo po brance a pak po jejím potvrzení od videa. V pořadí pátý finálový zápas se v pondělí hraje na třineckém ledě.