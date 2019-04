‚Konečně soupeř gratuloval mně a ne já soupeři.‘ Svačina uspěl v extraligovém finále na pátý pokus

Na krku zlatá medaile, na ledě zlaté konfety a slavit a slavit. Tak to vypadalo v Třinci pár minut poté, co domácí Oceláři získali mistrovský titul v extralize. Ve finále porazili Liberec 4:2 a stejným poměrem to bylo i v sérii. Svůj první titul získal třinecký útočník Vladimír Svačina, který zvládl finále na pátý pokus. Třinec 22:44 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Svačina s pohárem pro mistra extraligy. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Moc dobře víte, jaké to je být v extralize druhý. Jaké je to být první?

Zatím to nejde moc popsat, protože se to musí trošku vstřebat. Je to strašně čerstvé a pamatuju si, jak nějaký hráč prohlásil, že je strašně těžké ten titul vyhrát, ale ještě těžší to pořádně oslavit. Takže to největší teprve přijde.

‚Konečně soupeř gratuloval mně a ne já soupeři.' Svačina na pátý pokus uspěl v extraligovém finále

Zkusme ještě chvíli mluvit o hokeji. Jaká byla ta finálová série z vašeho pohledu? Liberečtí říkali, že rozhodovaly maličkosti. Co podle vás?

Souhlasím. Každý zápas byl strašně vyrovnaný. Jedna střela, jedna teč rozhodla. Nebyli jsme lepší my, nebyli lepší oni.

Jaké budou oslavy?

Nevím. Já jsem to nezažil, takže netuším, ale chci si je pamatovat, takže určitě nestojí za to to přehnat, aby člověku bylo blbě. Lepší je pít rozumně, ať z toho člověk něco má.

Chvíli máte na krku zlatou medaili. Stihlo se vám už něco odehrát v hlavě?

Že to konečně přišlo, že konečně soupeř gratuloval mně a ne já soupeři, protože bylo vždycky strašně těžké zadržet slzy, gratulovat a dívat se na soupeře jak slaví. Jsem rád, že jsem byl tentokrát na té druhé straně.