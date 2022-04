Tato facka by nás měla znovu probrat, říká sparťanský obránce Němeček po prohře 3:7 s Třincem

První titul po 15 letech se hokejistům Sparty vzdaluje. Po porážce 3:7 v Třinci prohrávají ve finálové sérii 2:3 na zápasy, a Oceláře tak už jen jediné vítězství dělí od zlata. Sparťanům v posledním utkání nepomohl ani málokdy vídaný gól přes celé hřiště. Třinec 14:10 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hokejisté Sparty | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Kuriózní gól sparťanského Davida Němečka třineckým fanouškům radost nakonec nezkazil. Jeho trefa z vlastní obrané třetiny sice Třinec na chvíli zaskočila, ale Pražané toho nedokázali využít.

Divoká první třetina v Třinci nabídla už čtyři branky, stav je 2:2! Tento gól si Ondřej Kacetl za rámeček rozhodně nedá... #TELH #TRIvSPA pic.twitter.com/uFy0JejWih — Tipsport extraliga (@telhcz) April 26, 2022

„Brankáři takový gól určitě nepřidá na sebevědomí. Chtěli jsme pak střílet dál a padly další dva góly střelami od modré čáry. Ale bohužel to nestačilo, byl to z naší strany špatný výkon, víceméně si za to můžeme sami,“ říká Němeček.

Jeho tým sice po první třetině držel nadějný stav 2:2, ale poté vládl na ledě mezi hráči pražského celku naprostý chaos.

„Nástup do první třetiny nebyl vůbec špatný, pohyb byl celkem dobrý a dali jsme šťastný gól. Pak jsme to otočili a vzápětí jsme nedokázali udržet Třinec ve stavu, kdy by musel dotahovat. Udělali jsme chybu na útočné modré čáře, Třinec vyrovnal, nástup do druhé třetiny už se nám nepovedl vůbec a Třinec si to pohlídal,“ řekl kriticky trenér Pražanů Josef Jandač.

Potupné porážce nezabránila ani výměna brankáře Hudáčka za Machovského. Ani jeho nástup ale týmu nedal potřebný impuls. Sparta tak ve finiši extraligy inkasovala tvrdý direkt.

„Facka, kterou jsme teď dostali, by nás měla probrat a nastartovat. Na Třinec by to mohlo působit dojmem, že teď už to půjde samo, že se porazíme sami, což pro nás může být výhoda. Budeme se snažit tu kartu otočit v náš prospěch,“ uzavírá Němeček.

Uzavírá David Němeček. Hokejisté Sparty se pokusí vrátit do série už ve čtvrtek. V šestém utkání finále play-off hokejové extraligy přivítají Třinec v zaplněné O2 Aréně a budou chtít vyrovnat sérii na 3:3. Zápas můžete živě poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.