Čtyři roky nehrál extraligu, teď naskočil rovnou do finále. 'Je to splněný sen, říká třinecký Rudovský

Útočník Jan Rudovský si nejvyšší hokejovou soutěž zahrál naposledy v roce 2014 za Kladno a poslední ročník strávil v prvoligovém Prostějově, kterému skončila sezona už před měsícem. Od té doby se připravoval s Třincem a ve čtvrtek jako žolík naskočil do finálového zápasu proti Kometě Brno. Brno 16:30 20. dubna 2018

Pravda, čtvrté finále extraligy mělo jiné hrdiny. Brno výhrou 5:2 zvýšilo stav série na 3:1 a je zápas od zlata. Cestu za obhajobou titulu se ale snažil Kometě komplikovat i debutant Jan Rudovský.

„Hrál jsem po měsíci volna, kdy jsem jen trénoval. Užil jsem si to, byla výborná atmosféra a finále je takový splněný sen. Člověk se jen bojí, aby to ostatním nějak nepokazil,“ usmíval se po zápase Rudovský.

Hrál extraligu naposledy za Kladno v roce 2014, nyní odehrál ve svém prvním finále v životě více než 15 minut.

„Zahrál jsem si docela dost, trenér mě nasazoval skoro pořád, i do přesilovek na začátku. Je to rychlé, zákeřné, hraje se do těla. Prostě finále, jak má být,“ říkal.

Není třeba zase z Rudovského dělat někoho, kdo přišel z okresního přeboru, ale naskočit rovnou do rozjeté finálové série muselo být těžké. Nového třineckého spoluhráče chválil třeba útočník Roman Vlach.

„Snažili jsme se ho trochu povzbudit. Po takové dlouhé době, kdy nehrál zápasy, to myslím zvládl perfektně,“ říkal Vlach. „Popasoval se s tím výborně, byl vidět a splnil přesně to, co jsme od něj očekávali,“ navazuje na Vlacha trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Ti, co mají na starosti pohár pro vítěze extraligy, už ho budou muset v neděli přivézt do Třince, kde se bude hrát páté finále. Pokud totiž Kometa vyhraje, už může slavit. V sérii vede po čtvrteční výhře 3:1 a je jedno vítězství od obhajoby extraligového titulu. To se v samostatné české extralize povedlo po éře Vsetína jen Spartě před více než deseti lety.