„Říkali jsme si v šatně, že je to blízko, ale zároveň strašně daleko. Stát se může cokoliv, hokej je strašně ošidný. Necháme před domácími fanoušky všechno a budeme věřit,“ zasní se Ondřej Kovařčík, muž, který rozhodl páté finále ve druhém prodloužení a získal pro Třinec mečbol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Je to blízko, ale zároveň strašně daleko.‘ Třinec dělí jediné vítězství od extraligového titulu

Jde ale o to, zda Třinečtí získali i psychickou výhodu před šestým zápasem. Jejich soupeři si myslí, že ne.

„Mají to těžké, musí udělat poslední krok. Máme na to, abychom vyhráli. Víme, že to bude zase vyrovnaný zápas, a dáme do toho všechno, abychom to vrátili domů,“ hlásí zkušený liberecký útočník Lukáš Krenželok.

Bílí Tygři navíc mohou v utkání těžit z čerstvé zkušenosti.

Hokejový útočník Ondřej Kratěna ukončil ve 42 letech aktivní kariéru Číst článek

„Je to podobné, jako když jsme hráli čtvrtý zápas v Třinci. Museli jsme, protože kdyby šel soupeř do trháku 3:1 na zápasy, tak by to pro nás bylo strašně těžké. Museli jsme v Třinci vyhrát už jednou a povedlo se, teď musíme vyhrát znovu a doufám, že to vyhrajeme,“ říká trenér Liberce Filip Pešán, který se bude snažit vymyslet, čím by Třince v šestém duelu překvapil.

Že se mu to podaří, je ale spíš nepravděpodobné. Diváci ve finále viděli zatím pět vyrovnaných bitev. Kde sice chybí krásné akce, ale o to víc se bojuje o každý metr ledu

„Týmy jsou tak kvalitní a tak dobře načtené, že by to musela být velká věc, aby jeden tým ten druhý něčím překvapil. Přeci jen je to vyrovnané, žádný tým nijak extra nedominuje a myslím, že ten obrázek bude podobný jako v celém finále,“ je přesvědčen Ondřej Kovařčík.

Šesté finále začne ve WERK aréně v 17.20.