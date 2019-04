Třinec je podruhé v historii mistrem extraligy, čtvrtou výhru proti Liberci trefil obránce Roth

Třinec se dočkal mistrovského titulu po osmi letech, v roce 2011 ve finále předčil Vítkovice. Od té doby se do finále podíval ještě dvakrát, ale v obou případech prohrál - v roce 2015 s Litvínovem a loni s Kometou Brno. Speciální je letošní vítězství pro Václava Varaďu, který první titul s Třincem získal jako hráč a ten druhý letos jako trenér.

‚Je to blízko, ale zároveň strašně daleko.‘ Třinec dělí jediné vítězství od extraligového titulu Číst článek

Naopak Liberec si bude muset na druhý triumf počkat, ten první získal v roce 2016, o rok později stejně jako letos skončil těsně pod vrcholem.

Rozhodující okamžik šestého finálového zápasu přišel necelé čtyři minuty před koncem, kdy se po práci Ethana Wereka a Martina Růžičky dostal puk k obránci Vladimíru Rothovi a ten ho napálil přesně do horního růžku branky. Hosté už na to nedokázali reagovat a při závěrečném risku bez brankáře naopak ještě jednou inkasovali z hole Wereka.

Začátek utkání se přitom Bílým Tygrům vydařil a v 11. minutě šli do vedení, i když měli štěstí, protože puk si po střele Lukáše Dernera do vlastní branky srazil domácí Petr Vrána. Útočník Ocelářů pak ale smolný moment napravil a ještě do přestávky vyrovnal.

V polovině utkání domácí skóre otočili zásluhou Davida Ciencialy, ale ani ne za dvě minuty bylo zase vyrovnáno po trefě Tylera Redenbacha.

Pak se hráči rvali o každý centimetr ledu a šance měla obě mužstva, až přišla 57. minuta a třinecký tlak, po němž padla rozhodující trefa Vladimíra Rotha.

Mistři! — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 28, 2019

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Vrána (Roth, Werek), 31. Cienciala (Hrňa), 57. Roth (Martin Růžička, P. Vrána), 59. Werek (M. Doudera, Galvinš) - 11. Derner (L. Hudáček), 32. Redenbach (Lakatoš, Kolmann). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.