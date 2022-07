Frolík uz za NHL zavřel dveře, v Liberci chce hrát důležitou roli. Přiznal zájem o návrat do Kladna

Na hokejovou extraligu se už na ledě připravuje jedna z jejích největších hvězd pro příští sezonu. Přes devět set zápasů odehrál Michael Frolík v NHL. V základní části a play-off zámořské soutěže nastřílel 166 branek. Teď se po sezóně ve švýcarském Lausanne vrací domů. S libereckými Bílými Tygry absolvoval první trénink na ledě. Liberec 19:10 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Frolík na tréninku Liberce | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Už jsem byl tak nějak rozhodnutý, že to chci zkusit doma. Věděl jsem, že budu bydlet v Praze, tak jsem hledal něco v okolí. Liberec byl taková první volba, jsem rád, že jsme se domluvili. Teď už mi jen zbývá podávat nějaké výkony na ledě,“ uvědomuje si čtyřiatřicetiletý útočník Michael Frolík.

Je odchovancem kladenského hokeje a připouští, že také Rytíři včetně majitele Jaromíra Jágra měli o jeho služby zájem.

„Bylo tam ze začátku takové oťukávání, ale pak to nedopadlo, tak jsem to pustil z hlavy. Byl tam samozřejmě zájem i z mé strany, abych si chtěl zahrát doma za Kladno, ale nedopadlo to,“ říká Frolík.

Frolík za sebou má dva problematické roky. Po nepovedeném angažmá v Montrealu se přesunul do Švýcarského Lausanne, kde měl ale podle svých slov problémy s adaptací. Nyní se tak stal se jednou z nejvýraznějších osobností, která ohlásila návrat na českou hokejovou scénu. Hlavu si z toho, že bude pod velkým tlakem, nedělá.

„V posledních dvou letech jsem toho moc neodehrál, bude pro mě tedy nejdůležitější dostat se zpátky do rytmu. Ty dva roky pro mě byly docela nepříjemné, těším se na návrat do rutiny, zápasové tempo, přípravu a poznání se s kluky. Doufám, že si to sedne a navážu na výkony, které jsem podával v minulosti,“ těší se útočník.

Návratem domů ovšem Frolík s největší pravděpodobností uzavřel kapitolu nazvanou kanadsko-americká NHL. Nechce už podstupovat předsezónní boj o místo v sestavě.

„Mám v Americe stále agenta a trochu mě ještě lákal, že by mi ještě sehnal nějakou zkoušku, ale už jsem to asi uzavřel. Bojovat někde o místo a pak třeba hrát na pár minut ve čtvrté lajně se mi už nechtělo moc absolvovat. Chci prostě zase hrát hokej a mít větší roli, alespoň ze začátku,“ vysvětluje Frolík.

Na jednu věc si musí zvyknout. V kabině teď bude potkávat podstatně mladší spoluhráče.

„Je to divné,“ směje se čtyřiatřicetiletý střelec. „Za toho mladého jsem byl vždycky většinou já a teď se to bohužel přehouplo, čas nezastavíte. Budu se snažit jít příkladem a předat zkušenosti, které jsem nasbíral. Vím sice, že nejsem člověk, který by hodně mluvil v kabině, ale snažím se to dokazovat prací na ledě i mimo něj, aby to mohli mladí odkoukat,“ přeje si Frolík.