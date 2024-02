Nejvyšší možný trest pro Houdka. Za faul na bývalého spoluhráče Söderlunda si nezahraje deset zápasů

Pardubický obránce Michal Houdek dostal za faul na plzeňského útočníka Tima Söderlunda nejvyšší trest v této sezoně hokejové extraligy. Nezahraje si deset zápasů a přijde o deset procent ze základního měsíčního příjmu. O verdiktu šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Praha 10:39 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický obránce Michal Houdek | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

Houdek v pondělí zasáhl Söderlunda poté, co k němu přijel ze slepého úhlu, takže švédský útočník neměl šanci zareagovat. Plzeňský hokejista zůstal ležet otřesený na ledě, kde po něm zbyla kaluž krve, a byl převezen do nemocnice. Houdek od rozhodčích obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

Ujčík sáhl k nejvyššímu možnému trestu pozastavení činnosti za nedovolený zásah do hlavy nebo krku.

„Při určení výše trestu hrála roli maximální intenzita zákroku, který byl veden bez respektu k protihráči i jeho zdraví ze slepého úhlu v okamžiku, kdy byl plzeňský hráč ve zranitelné pozici, což mělo za následek jeho vážné zranění,“ uvedl Ujčík.

AKTUÁLNĚ: Tim Söderlund po dnešních vyšetřeních zůstává nadále v péči lékařů. Tim i vedení klubu děkuje za všechny pozitivní zprávy! https://t.co/o3n7a9xEad pic.twitter.com/hFUN9aSDB7 — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) February 13, 2024