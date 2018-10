Hradec se bude muset obejít bez kapitána, Koukal si za faul na Dvořáka nezahraje dva zápasy

Kapitán hokejistů Hradce Králové Petr Koukal dostal od disciplinární komise extraligy trest na dva zápasy za zákrok na sparťanského obránce Tomáše Dvořáka. Šestatřicetiletý útočník se v 56. minutě nedělního utkání 14. kola na domácím ledě v souboji před brankou ohnal hokejkou po Dvořákovi, který ho držel, a sekl ho do nohy a následně i do ruky. Praha 10:06 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí vyloučil Petra Koukala na pět minut plus do konce utkání. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Jednání se dopustil zcela mimo souboj o kotouč po tom, co mu protihráč (Dvořák) přidržel levou nohu a ze sevření se nemohl vymanit. Následně v pozici vkleče intenzivním způsobem sekl patkou hole protihráče do oblasti nad vnějším hlezenním kloubem a držadlem hole do prstů levé ruky,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Koukal dostal sazbu na dolní hranici pro přestupek, který Ujčík vyhodnotil jako sekání. Ta se pohybuje mezi jedním až čtyřmi duely a v závažných případech může dosáhnout až deseti utkání. Při stanovení postihu přihlédl k tomu, že Koukal nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a protihráč neutrpěl při zákroku takové zranění, aby duel nedohrál.

Koukal byl sudími Alexandrem Pavlovičem a Janem Hribikem vyloučen na pět minut a do konce utkání, Dvořák žádný trest nedostal. Pražané v přesilové hře dovršili obrat v utkání na konečných 3:2 díky vítězné brance Petra Kaliny.

„Mně se úplně vyvrátila noha, luplo mně v ní. V tu chvíli jsem se moc nekontroloval a přetáhl ho, aby mě pustil. Byl jsem trochu v panice, abych neměl urvané koleno, neměl jsem v úmyslu ho nějak zranit. Snad je v klidu a prý v pořádku,“ řekl Koukal po utkání deníku Sport.

„Chtěl jsem jen, aby mě pustil. V emocích a v panice jsem asi trochu byl, ale nevím, jestli jsem mu měl říct, ať mě pustí. Asi by to neslyšel,“ dodal Koukal. Chybět bude Mountfieldu v úterním duelu v Chomutově a v pátek doma proti Zlínu. Vrátit do hry se může v nedělním utkání v Olomouci.