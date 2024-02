Vítkovicím stačil k výhře nad Plzní jediný gól, Mladá Boleslav definitivně poslala Kladno do baráže

Jediný gól postačil hokejistům Vítkovic ve 48. kole extraligy k vítězství nad Plzní. Vítězství 1:0 jim zajistil Roberts Bukarts svým čtrnáctým zásahem sezony už ve čtvrté minutě utkání. Brankář Lukáš Klimeš podruhé za sebou vychytal nulu 128 minut už nekapituloval. Kladenští hokejisté podlehli Mladé Boleslavi 0:5 a jsou jistým účastníkem baráže, kterou hráli i v předešlých dvou sezonách. Praha 20:36 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Mladé Boleslavi | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Vítkovice k závěru základní části herně rostou a začátek zápasu to jen potvrdil. Už ve čtvrté minutě zakombinovali bratři Bukartsovi a po Rihardsově přihrávce Roberts švihem zavěsil nad rameno Samuela Hlavaje.

Ale Plzeň se i přes časně inkasovanou branku držela a se soupeřem hrála vyrovnanou partii. Adrián Holešinský mohl i rychle srovnat, ale poté, co před vlastní brankou zaváhal Stuart Percy, orazítkoval jen tyč. Šance měli ale i domácí a po dorážce Petra Fridricha zasahoval Hlavaj až na brankové čáře.

Navzdory rychlému gólu se pak skóre zaseklo. Přetahovanou mohl Vítkovicím vylepšit Willie Raskob, který se krásně prokličkoval až před Hlavaje, ale pak těsně minul bránu.

Hra se nadále přelévala a příležitosti se střídaly. Jedinečnou možnost srovnat měl ve 33. minutě Miroslav Indrák, ale úplně sám z mezikruží Lukáše Klimeše nepřekonal. A podobně dopadl v závěru druhé části i Holešinský, který se sice bezvadně uvolnil a byl osamocený před brankou, jenže střela mu sjela a Klimeše ani neohrozil.

Domácí brankář odolával až do konečné sirény, a navíc mu pomohlo i štěstí. Po tečované ráně Jakuba Lva při plzeňské power play 30 vteřin před koncem cinkla tyčka a puk z brankové čáry zpoza Klimešových zad odpravil do bezpečí Juraj Mikuš. Vítkovice, do jejichž sestavy se opět nevešel kapitán Dominik Lakatoš, tak poprvé v sezoně zdolaly Západočechy.

Kladno znovu v baráži

Rytíři ztrácejí čtyři kola před koncem základní části na své dnešní přemožitele 15 bodů. Třináctí Bruslaři mají stále ještě šanci na postup do předkola play off. Odstup od Karlových Varů snížili na sedm bodů.

Mladá Boleslav rozhodla třemi góly v úvodní desetiminutovce. K vítězství jí čtvrtým čistým kontem v sezoně pomohl brankář Jan Růžička a třemi kanadskými body útočníci Pavol Skalický a Matti Järvinen.

48. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 4. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts). Rozhodčí: Cabák, Stano - Axman, Rožánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5009.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu, R. Jeřábek - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, R. Půček - Přibyl, Chlán, Peterek. Trenér: Trnka.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko, Laakso - Schleiss, Indrák, Holešinský - Lev, Mertl, Matýs - Rekonen, Benák, Pour - Jansa, Soukup, Straka. Trenér: Kořínek HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 4:5 (2:4, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. O. Beránek (Černoch), 18. Kangasniemi (Mikyska, Rachůnek), 33. Stříteský (Černoch, Bartejs), 36. Černoch (Huttula, Hladonik) - 1. Nestrašil (Marinčin, Polášek), 12. Kurovský (J. Jeřábek, Daňo), 17. M. Růžička (Dravecký), 17. Nestrašil, 58. J. Jeřábek. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hlavatý, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3053.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl (17. Habal) - Huttula, Plutnar, Stříteský, McFadden, Mikyska, Bartejs, Dlapa - Kružík, Jiskra, Rachůnek - O. Procházka, Gríger, Kangasniemi - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Koffer, Kofroň, Redlich. Trenér: Eismann.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Spěváček, P. Vrána, M. Roman - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Lantoši (Pyrochta, Skalický), 10. Skalický (Lantoši, A. Čech), 10. Rohdin (Järvinen), 41. F. Pavlík (Rohdin, Järvinen), 58. O. Roman (Skalický, Järvinen). Rozhodčí: Kika, Šindel - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 2571.

Sestavy:

Kladno: Bow (10. Mitens) - Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček - Tralmaks, Melka, Sideroff - M. Procházka, Klepiš, Smoleňák - Jarůšek, Pytlík, Strnad - Frolík, Vimmer, Bláha. Trenér: Vejvoda.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, A. Čech - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Hradec - Malát, Fořt, Krivošík - J. Stránský, Závod, Malínek. Trenér: R. Král.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 23. 2. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 48 30 8 5 5 183:106 111 2. HC Sparta Praha 48 29 6 3 10 157:109 102 3. HC Oceláři Třinec 48 25 8 5 10 162:116 96 4. HC KOMETA BRNO 48 19 8 5 16 146:130 78 5. HC Litvínov 48 22 4 4 18 151:148 78 6. Bílí Tygři Liberec 48 22 3 3 20 156:150 75 7. HC Motor České Budějovice 48 20 2 10 16 132:137 74 8. Mountfield HK, a.s. 48 15 7 11 15 127:127 70 9. HC VÍTKOVICE RIDERA 48 17 4 7 20 121:128 66 10. HC Olomouc 48 15 7 5 21 114:142 64 11. HC ŠKODA PLZEŇ 48 14 6 4 24 122:136 58 12. HC Energie Karlovy Vary 48 12 8 3 25 117:135 55 13. BK Mladá Boleslav 48 10 6 6 26 97:145 48 14. Rytíři Kladno 48 5 4 10 29 109:185 33