Mám rodinu, jde o bezpečí. Zase tak nepohodlné to není, myslí si o povinné ochraně krku hokejista Pitule

Nešťastné tragické úmrtí amerického hokejisty Adama Johnsona loni na podzim odstartovalo celosvětovou změnu v pravidlech. Kongres Mezinárodní hokejové federace (IIHF) odhlasoval povinné nošení ochrany krku na mezinárodních soutěžích i v ligách na všech úrovních po celé Evropě. Týká se i českých soutěží, a to od krajského přeboru až po extraligu. Praha 17:05 6. června 2024

„Já jsem s tím hrál dříve, když jsem byl v Plzni v áčku v extralize, pak jsem to ale vynechal. Nemyslím si, že to je projev slabosti, jde o bezpečí. Mám rodinu a zase tak nepohodlné, aby to člověk nemohl nosit, to není,“ říká o chrániči krku útočník Tomáš Pitule, který minulou sezónu dohrával v Mladé Boleslavi.

Rok předtím ale působil v anglické lize, a tak dostával z druhé ruky informace o tragickém neštěstí. Útočník Nottinghamu Adam Johnson zemřel na následky zásahu bruslí do krku.

Povinnou ochranu odkryté části těla pak rychle zavedli jak v Anglii, tak ale třeba i v české univerzitní lize. Teď přišla řada i na mezinárodní hokej a národní soutěže včetně extraligy.

„Překvapení to trochu je, neměli jsme informace, že to kongres IIHF bude projednávat. Musíme to brát jako fakt, platí to pro všechny soutěže, pro všechny kategorie,“ přiznal předseda Asociace ligových klubů Martin Loukota, že novinka v pravidlech přichází trochu narychlo.

Velká část klubů a hráčů ale v reakci na tragickou událost řešila situaci s předstihem a dodavatelé tak nemusí odbavovat všechny hokejisty najednou.

„Spousta hokejistů už v minulosti, ještě než téma zesílilo, produkty ochrany krku s úpravou už používala. My budeme potřebovat dát do servisu věci pro poslední část těch hráčů, kteří tomu nevěnovali takovou pozornost,“ řekl Petr Řezníček, produktový manažer společnosti Střída sport, která dodává vybavení českým hokejistům na všech úrovních.

Důraz na bezpečnost ale v hokeji roste kontinuálně a vedle pravidel o vybavení jí pomáhají i technické možnosti pro zpětně posuzování zákroků.

„Zákeřné fauly, které se dřív nepískaly, byly občas takové, že soupeř byl schopný vám utrhnout koleno nebo zlikvidovat vás do konce sezóny. To už teď není. Všechna rozhodnutí a disciplinární tresty dávají najevo, že směr je daný správně,“ doplňuje hokejový expert Radiožurnálu Martin Procházka.

