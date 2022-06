Jeřábek zvažoval další zahraniční angažmá, nakonec ale podepsal ve Třinci. V Rusku dál pokračovat nechtěl

„Přesvědčil mě zájem i celkové podmínky. Po rozhovorech s vedením i s trenérem mi to dávalo asi největší smysl. Minulý rok jsem podepisoval smlouvu až snad někdy v půlce srpna, nechtěl jsem teď tak dlouho čekat. Jednání s Třincem byla rychlá,“ řekl Radiožurnálu po podpisu smlouvy odchovanec Plzně.

Jeřábek posledních šest sezon působil v zahraničí v ruské KHL a dva roky se pokoušel proniknout trvaleji i do NHL. Vyloženě návrat domů do extraligy ale neplánoval.

„Nebylo to tak, že bychom si doma řekli, že teď chceme být v Čechách. Bavili jsme se i o možnosti zahraničí, ale ne za každou cenu,“ řekl zkušený obránce.

Za každou cenu ale věděl, že do Ruska zpět nechce. „Nedokázal jsem si představit, že bych tam pokračoval,“ prozradil Jeřábek, který byl v době rozhovoru zrovna na návštěvě u třineckého brankáře Marka Mazance. Oba se znají z Plzně, kde spolu v roce 2013 získali mistrovský titul. Teď bude mít podobné ambice v Třinci, který získal hned tři poslední tituly.

„Bude těžké zopakovat úspěchy, které tu kluci dokázali, ale myslím, že díky vítězné mentalitě tohoto týmu jsou ambice každý rok nejvyšší,“ řekl Jeřábek.

Kromě Mazance zná osobně většinu zkušenějších hráčů Třince, ale s celým mužstvem se brzy potká. Příští týden začíná Ocelářům soustředění v Tatrách.

„Když má člověk výkonnost, tak má do reprezentace blízko z každého klubu. Není to podle mě o tom, jestli hraje v Třinci nebo někde venku,“ nepřemýšlí nad dalšími nominacemi do národního týdnu pravidelný reprezentant a vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 Jeřábek.