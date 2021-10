48 zákroků a čisté konto. Novotný v brance Karlových Varů čaroval, vychytal i nájezd

Domácí tým v extraligovém utkání 14. kola bojoval o ukončení pětizápasové série bez výhry, hostující mužstvo zase hájilo stejnou šňůru po sobě jdoucích vítězství. Nakonec se radovali hokejisté Karlových Varů, kteří na svém ledě v západočeském derby porazili Plzeň 3:0. A to i díky 48 zákrokům excelentně chytajícího gólmana Filipa Novotného. Karlovy Vary 9:21 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Filip Novotný | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Já nehraju úplně na čistá konta, teď byly důležité tři body. Za nulu jsem samozřejmě rád, je to taková třešnička, ale body do tabulky jsou pro mě víc,“ radoval se brankář Karlových Varů Filip Novotný spíš z konce nepříjemné série než ze svého individuálního úspěchu.

Gól nepustil ve druhém utkání v této sezoně, před třemi týdny na ledě Zlína na něj ale letělo o sedmnáct střel méně. V zápase s Plzní si musel poradit i s trestným střílením, na které přitom neměl ideální přípravu.

„Moc netrénujeme nájezdy, spíš jezdíme ‚dřeváka‘ (hra na nájezdy, pokud hráč nepřekoná brankáře, odhodí kus výstroje, pozn. red.), na tom si to trochu natrénuji. Vůbec jsem nevěděl co Blomstrand pojede, i rozhodčího jsem se ptal, jestli to neví. Je tady nový, nájezdů moc neměl, takže jsme to neměli na videu,“ řekl Novotný Radiožurnálu o nájezdu Švéda Blomstranda, který se Plzni upsal v červnu.

Jeho forhendová klička z trestného střílení ale byla jedna z mnoha šancí, které si plzeňští vypracovali. Spoustu pokusů zablokovala také obrana domácích. Kapitán hostů Jakub Kindl si uvědomoval, že Novotného výkon byl sice výborný, v některých momentech ho ale mohli překonat.

„Měl tam vynikající zákroky, ale v některých šancích tam šly střely a my jsme před bránou cukli do strany, tím jsme mu to spíš zjednodušili. Když stojíme před brankou a je tam možná dorážka, musíme se snažit, aby neviděl,“ řekl Kindl.

Novotný v brance Karlových Varů zastínil i druhého skvěle chytajícího brankáře - plzeňského Miroslava Svobodu, který až do třetí třetiny inkasoval z několika karlovarských brejků jedinkrát.

„Musíme pochválit gólmana soupeře. Novotňák pochytal spoustu šancí, ale ani náš brankář nechytal vůbec špatně, ale moc jsme mu nepomohli. Měl tam hodně těžkých zákroků,“ vyzdvihl práci obou gólmanů v prvním západočeském derby sezony obránce David Jiříček.

S plzeňským týmem je před pátečními zápasy na šestém místě extraligové tabulky. Karlovým Varům patří 10. příčka.