Útočník Filippi se z Liberce vrací do KHL, znovu bude hrát za Magnitogorsk

Reprezentační útočník Tomáš Filippi bude opět působit v Kontinentální hokejové lize. V extraligovém Liberci se dohodl na předčasném ukončení angažmá a uzavřel smlouvu do konce sezony s Magnitogorskem, kde už dříve hrál. Bílí Tygři informovali o jeho odchodu na svém webu. Magnitogorsk 15:05 16. prosince 2019

Sedmadvacetiletý liberecký odchovanec Filippi působil v KHL naposledy v minulé sezoně, kterou začal v dresu Chabarovsku, než se v polovině listopadu vrátil pod Ještěd. Stejně tomu bylo o rok dříve, kdy se po dvou a půl sezonách v Metallurgu vrátil do Liberce.

„Tomáš si svými výbornými výkony v dresu Bílých Tygrů řekl o velmi lukrativní zahraniční angažmá. Po vzájemné dohodě jsme ho uvolnili do konce této sezony,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Filip Pešán.

Filippi se při svém druhém návratu dohodl s Libercem na spolupráci do konce dubna 2021. Člen posledního reprezentačního výběru na Channel One Cupu odehrál v této extraligové sezoně 24 utkání a připsal si 19 bodů za osm branek a 11 asistencí. V základní části KHL má na kontě 153 utkání a 76 bodů za 26 gólů a 50 asistencí. V play off má bilanci 41 zápasů a 16 bodů (9+7). Ve své první sezoně v Magnitogorsku vyhrál Gagarinův pohár.

Pod vedením trenérského štábu, do něhož patří i asistent Jiří Kalous, hájí v současnosti barvy Metallurgu i další útočník národního týmu Andrej Nestrašil.