Kladenští hokejoví fanoušci se dočkali, po pěti letech uvidí na svém stadionu nejvyšší soutěž

Pětileté čekání je u konce. Na kladenském zimním stadionu se znovu bude hrát extraliga, domácí obnovenou premiéru zažije tým Jaromíra Jágra v neděli odpoledne proti Hradci Králové. A možná fanoušci rádi zapomenou, jak si stěžovali, že si ještě pár týdnů před startem sezony nemohli koupit permanentní vstupenku na sezonu. Kladno 11:24 15. září 2019

„Mám v tom hodně prsty já. Jedním z důvodů je, že jsme museli dokončit smlouvu s prodejcem lístků,“ vysvětloval Jaromír Jágr, proč si museli fanoušci počkat.

„Věřím, že kdybychom permanentky prodávali hned po sezoně, kdy byl ten největší boom a kdy by to pro nás bylo asi nejvýhodnější, tak by se spousta lidí teď ozývala, že to byl podvod, že tu není Plekanec a my jsme to věděli a podobně. Nemyslím si, že je problém, jestli ti sedí v kredenci permanentka tři měsíce nebo čtrnáct dní. Možná je to výhoda, že je menší šance, že ji ztratí,“ usmál se Jágr při předsezonní akci pro fanoušky.

Jenomže v ulici Hokejových legend, kde je kladenský zimní stadion, už je ohledně sezonních vstupenek vše v pořádku a ti skalní si koupili permanentku za branku do kotle za necelé tři tisíce. A v kladenské šatně věří, že na první domácí extraligový zápas po pěti letech bude plno.

„Doufám, že přijde hodně lidí, že to bude vyhrocené a že to bude super zápas. Doma bychom měli být silnější a sebevědomější, tak doufám, že to tak bude. Máme menší hřiště, známe to tam,“ zve fanoušky na odpolední zápas s Hradcem Králové útočník Jakub Strnad. První domácí zápas po návratu do extraligy rozehraje Kladno v 16.00.