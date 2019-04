Pět let čekání je u konce. Podívejte se, jak hokejové Kladno slavilo a co postupu předcházelo

Legenda, majitel a hokejista Kladna v jedné osobě Jaromír Jágr v sobotní baráži proti Českým Budějovicím vstřelil čtyři góly a poslal svůj tým do extraligy. Rytíři se tam podívají po pěti letech strávených v první lize. Kladno 11:45 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejvyšší českou hokejovou soutěž si zahrají poprvé od roku 2014. V dubnu nestačili Středočeši na Olomouc a definitivně spadli do první ligy.

Kladno tehdy sestoupilo po 12 letech. Někteří pamětníci neúspěchu se objevují i na současné soupisce kladenského týmu, který včera zpěvem oslavil postup mezi smetánku. Patří mezi ně například brankář Lukáš Cikánek, útočníci Jakub Strnad s Patrikem Machačem či bek Petr Hořava.

Současné opory v té době dění sledovaly zpovzdálí. Jágr působil v New Jersey Devills, Tomáš Plekanec v Montrealu. Další ze strůjců úspěchu Petr Vampola hájil v tom roce barvy libereckých bílých tygrů.

V sestavě Kladna ale ani tenkrát nechyběla velká jména. O udržení bojoval např. vítěz Stanley Cupu Tomáš Kaberle, olympijský vítěz z Nagana Pavel Patera anebo medailista z mistrovství světa a vítěz finské ligy Petr Tenkrát. Ani tyto ikony ale Kladno v extralize neudržely.

„Samozřejmě je to nejhorší okamžik v mé hokejové kariéře,“ řekl tehdy pro iSport.cz frustrovaný Patera.

Rytíři plánovali, že se pod vedením trenérského tandemu Jiří Čelanský, Jiří Kopecký, hned následující sezonu vrátí mezi elitu. V play-off první ale prohráli v sedmém zápase s Jihlavou a návrat se nekonal.

Ve stejné části ligy skončili i v dalších sezonách pod vedením trenérů Jindřicha Lidického, Davida Čermáka či Pavla Patery.

Nejblíže návratu byli kladenští hokejisté v sezoně 2017/2018. Na trenérskou židli usedl Miloslav Hořava a v lednu se navíc po konci v Calgary vrátil Jaromír Jágr a čekalo se, že týmu pomůže do extraligy. Legenda s osmašedesátkou na dresu ale za Kladno zprvu nastupovala jen po minutách a v zápase 50. kola proti Havířovu ho tvrdě atakoval Marek Sikora a sezona pro nejproduktivnějšího Evropana historie NHL skončila.

Kladno se bez své ikony dostalo sice do baráže, tam ale skončilo poslední a o extralize tak mohlo i nadále jen snít.

V další sezoně se trenérského postu opět ujal Jindřich Lidický a v listopadu klub oznámil návrat další persony. Po letech strávených v NHL se do klubu vrátil odchovanec a mistr světa Tomáš Plekanec. Fanoušci netrpělivě očekávali, kdy se objeví na ledě i s Jaromírem Jágrem. Zatímco ale Plekanec nastupoval jak za Kladno, tak formou střídavých startů za Kometu Brno, legendární „osmašedesátka“ stále nebyla k zápasu připravena.

Poprvé se tak stalo letos v únoru. Paradoxně na půdě soupeře, proti kterému se Jágr zranil – Havířova. Kladnu se v sestavě se zkušeným duem Jágr-Plekanec dařilo a doplňovali je ostatní hráči v čele s Petrem Vampolou.

Kladno ožilo

V základní části první ligy zaujali Rytíři čtvrté místo. V play-off poté zdolali Přerov a Jihlavu a postoupili do baráže. Tam ale prožili špatný start a po prvních dvou zápasech zůstali bez bodu se záporným skóre 0:7. Fanoušci už se možná smiřovali s tím, že se čekání na extraligu opět protáhne.

Kladno ale ožilo a v následujících sedmi zápasech prohrálo jen jednou. V tom pátečním S Českými Budějovicemi potřebovali k jistotě postupu vyhrát. Do svých rukou to vzal ten nejpovolanější – majitel Jaromír Jágr. Vstřelil čtyři góly a rozhodl o tom, že se Kladno vrátí do nejvyšší soutěže.

„Možná jsme ani neměli takové hráče, jak všichni říkali, ale já jsem pořád věřil. Celé vedení věřilo tomu, že s těmi hráči, které tu máme, budeme postupem roku zlepšovat a nejlepší formu budeme mít v play-off a v baráži, což se taky ukázalo,“ řekl po zápase šťastný Jágr.

Otázkou zůstává, jak se kladenský klub s přesunem o patro výš vypořádá a také, jak platné jeho legendy budou.