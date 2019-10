‚Už se vrátil z opalovačky?‘ Plekance s Jágrem čeká vzájemný souboj v hokejové extralize

Pomohl Kladnu do extraligy, aby si pak mohl zahrát proti němu. Pro hokejistu Tomáše Plekance to bude zajímavý návrat na kladenský led, kde hokejově vyrostl. Hráči mají jasno – nastoupí Kladno proti Brnu. Ale pro mnohé fanoušky to bude zápas Jaromír Jágr versus Tomáš Plekanec. Kladno 10:33 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec v dresu kladenských Rytířů | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Nevím, jestli už je zpátky. Byl někde u bazénu ve Vegas, ne? Tak jestli už se vrátil z opalovačky nebo co tam dělal,“ narážel v dobré náladě Plekanec na Jágrovu nedávnou cestu do Spojených států.

„Sehráli jsme proti sobě spoustu utkání. V jeho roli třeba i v NHL bylo hrát proti naší lajně, aby nás zastavil. Moje role je dát gól, na tom se myslím nic měnit nebude. Máme výhodu domácího prostředí,“ říkal Jágr.

Jako doma by si ale mohl připadat právě i útočník Brna, ale zároveň odchovanec Kladna Tomáš Plekanec.

„Já jsem tam vyrůstal, loni se udělala baráž, takže se povedlo vrátit extraligu. Určitě to bude z tohoto hlediska zajímavé. Když jsem se tam loni vrátil, tak jsem zažil možná nejhezčí moment kariéry, když mě na Kladně přivítali. Jestli to teď vezmou opačně nebo jestli to vezmou nějak jinak, já to neovlivním. Snažím se udělat maximum pro Brno a jsem rád, že na Kladně hrají extraligu,“ těší Plekance, že se v jeho mateřském klubu znovu hraje extraliga.

Mimo večerního zápasu proti sobě budou moci v sezoně Jágr s Plekancem nastoupit ještě minimálně třikrát. Nebo...

„Třeba se potkáme ve finále, nikdy nevíš,“ nabízí další možnost Jaromír Jágr.

Ale to je až téma na jaro, pro současný podzim a kladenské fanoušky je teď podstatné, že Plekanec vyjede k extraligovému zápasu v dresu Komety na kladenský led v 17.30.