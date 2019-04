Bez Jágra s Plekancem by se Kladno do extraligy nedostalo, říká kladenská legenda Nový

Z postupu Kladna do extraligy se radují hráči, fanoušci ale také klubové legendy. Euforii si užívá rovněž olympijský medailista z Innsbrucku 1976 a dvojnásobný mistr světa Milan Nový. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že bez Jágra a Plekance by se postup na Kladně neslavil. Kladno 9:48 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Milan Nový | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak velkou z postupu Kladna do extraligy máte radost? Bavil jste se už o tom pátečním zápase i s ostatními kladenskými legendami?

Měl jsem radost. Mluvil jsem s trenéry a s kluky. Některé bývalé hráče uvidím zítra.

Jak velký podíl na tom návratu mají podle vás Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec?

Zásadní. Jsou to rozdíloví hráči, bez nich bychom se do extraligy nedostali. Vždycky rozhodují velcí hráči.

Jágr v baráži exceloval, bude podle vás mít i na to, aby se znovu stal podobně výraznou postavou extraligy? Připomeňme, že mu je 47 let.

To záleží na Jaromírovi. Tvrdě pracuje. Ať se rozhodne, jak uzná za vhodné.

Je podle vás potřeba, aby Kladno nakoupilo lepší hráče, abychom ho příští rok neviděli v boji o záchranu?

Není to otázka na mě, ale Kladno už tam dlouhou dobu neuvidíte.

Jak si můžete být tak jistý?

Hrál jsem hokej na dost vysoké úrovni. Myslím si, že mu i trochu rozumím.

Z Kladna pochází řada hvězd českého i československého hokeje. I proto je jeho návrat do extraligy tak sledovaný. Proč je zrovna Kladno taková líheň talentů?

Jsme malé město. Hráči se možná víc koncentrují na hokej. Navíc mají podporu od města i od fanoušků. Je tu přátelská atmosféra. To není jenom teď, ale za celou dobu Kladno vychovalo spoustu skvělých hokejistů.