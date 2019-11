Kladno pokukuje po play-off. ‚Budeme rádi, když udržíme extraligu,‘ drží se při zemi kapitán Strnad

Kladenští hokejisté vyhráli třetí domácí extraligový zápas v řadě. Proti Pardubicím se jim podařilo otočit vývoj duelu z 0:2 na konečných 3:2 a znovu se vzdálili poslednímu místu tabulky, ze kterého se v této sezoně přímo sestupuje. Na 14. příčce zůstaly právě trápící se Pardubice. Kladno 10:26 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rytíři Kladno. | Foto: Václav Pacner | Zdroj: ČTK

„Už se nám to stalo párkrát, že jsme takhle vedli a pak to ztratili. Nevím, co se stane, že přestaneme hrát, asi si myslíme, že je konec. A takhle to holt dopadá,“ říkal zklamaný pardubický útočník Ondřej Pochobradský, když vyšel z kabiny, ve které bylo ticho.

„Atmosféra není dobrá. Ale když budeme mít sklopené hlavy a budeme se v tom motat, tak nám to rozhodně nepomůže,“ řekl Pochobradský. „Hráči už to mají v hlavách, bojí se výsledku, bojí se vyhrát, nedotáhneme to. Měli jsme tu minimálně bodovat a myslím, že to mělo být i za tři body,“ dodal trenér Pardubic Radek Bělohlav.

Jenže jeho svěřenci od 26. minuty trefovali pouze tyčky a Kladno otočilo skóre. Velký podíl na tom měl Martin Réway, který dvakrát přihrál spoluhráčům tak přesně, že mohli dát gól rovnou z voleje.

„Jakmile to zpracujete, tak má brankář dostatek času se přesunout. Jakmile to netrefíte z první, tak je strašně těžké skórovat. Podívejte se na Milana Gulaše, kdyby to zpracovával a čekal dvě tři vteřiny, tak myslím nemá tolik gólů,“ naráží Réway na nejproduktivnějšího hráče extraligy.

V ní se teď Kladnu daří - sice bylo před sezonou považováno za hlavního adepta na sestup, ale teď se poslední příčce vzdaluje a naopak má blíže k jistotě čtvrtfinále play-off.

„To koukáme moc daleko. My budeme rádi, když udržíme extraligu, a všechno navíc je takový bonus,“ říká kladenský kapitán Jakub Strnad s příjemným pocitem, že se jeho tým dostal krátce před polovinou soutěže na deváté místo tabulky.