Kladno přišlo proti Spartě o zraněného Jágra. ‚Musíme se s tím poprat,‘ říká trenér Rytířů Čermák

Hokejisté Kladna jsou díky hrající legendě Jaromíru Jágrovi tahákem aktuálního ročníku extraligy a vyprodáno bylo i na jejich páteční duel se Spartou. Diváci ale mohli být zklamaní hned dvojnásobně - Rytíři prohráli 2:4 a olympijský vítěz z Nagana utkání nedohrál. Kladno 8:48 30. listopadu 2019

Hlasatel sice ohlásil Jaromíra Jágra jako člena první útočné formace Kladna, jenže hráče s číslem 68 viděli fanoušci pouze do 27. minuty. Pak přišel střet s obráncem hostů Adamem Poláškem, po kterém zůstal sedmačtyřicetiletý útočník dlouho ležet na ledě a už do hry nezasáhl.

„Byl to zásah do sestavy, protože vypadl hráč první lajny, který hrál hodně a hrál přesilovky. Pak to tak možná vypadalo při přesilovkách, že jsme nevěděli, jak to tam dostat. Ale takový je hokej, co k tomu říct,“ krčil rameny po utkání brankář Denis Godla.

Jágr se zkoušel ve druhé třetině ještě několikrát v přerušené hře projet po ledě. Na začátku té třetí dokonce nastoupil na led při úvodní buly, ale po třech vteřinách přepustil své místo na ledě Matyáši Filipovi.

„Je to junior za Jardu, takže to samozřejmě ve hře znát bylo. Ale s tím se prostě musíme poprat,“ říkal už s výhledem pro další zápasy trenér Kladna David Čerrmák.

Sám Jaromír Jágr se nechtěl po utkání vyjadřovat ani k zápasu, ani ke svému zdravotnímu stavu. Otázkou tedy je, jak vážné je jeho zranění.

„Jarda zápas se Spartou sice nedohrál, ale dosledoval ho na střídačce, tak věříme, že to nebude nic vážného. O jeho zdravotním problému nám víc poví blížící se vyšetření a na základě toho se uvidí, jestli Jarda nastoupí v neděli, nebo ne,“ řekl mluvčí kladenských Rytířů Lukáš Jůdl.

A tyhle zprávy budou sledovat fanoušci nejen středočeského klubu, ale všech týmů v extralize.