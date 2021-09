Dokážeme hrát s každým, věří kladenský útočník Račuk po překvapivém úspěchu proti Třinci

Hokejisté Kladna v extralize překvapivě obrali o body posledního šampióna. Před pátečním programem poslední celek tabulky zdolal lídra soutěže z Třince 4:3 po samostatných nájezdech. Významnou roli sehrál v utkání útočník Středočechů Marek Račuk. Za stavu 1:3 odvolal faul, který na něj byl odpískaný, a v 59. minutě si gólem vynutil nastavení. Kladno 9:41 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Račuk z Kladna v souboji s Michal Kovařčíkem z Třince. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Našim trenérům se nejdříve nelíbilo, že jsem faul odvolal, pak tady ke konci se to zase nelíbilo hostujícímu trenérovi, že jsem další neodvolal. Od hostujícího trenéra jsem dostal vyhubováno, ale hráč mě jednoznačně podrazil nohou, to je stejné podražení jako hokejkou,“ řekl Radiožurnálu Marek Račuk, po kterém chtěli Třinečtí, aby v dramatickém závěru podruhé v zápase odvolal faul na svou osobu.

Poslechněte si ohlasy Marka Račuka po výhře Kladna nad Třincem

Kladno v napínavém finiši v posledních deseti minutách základní hrací doby využilo dvě přesilové hry a srovnalo skóre. Rytíře nastartoval kontaktní Jágrův gól z 51. minuty.

„Když prohrávate s mistry o dva góly, tak je to těžké. Ale když se to takto stáhne a cítíte tu šanci, zkusíte do toho jít. A ono to vyšlo. Dokážeme hrát s každým, i v Liberci jsme odehráli skvělý zápas, což je tým, který bude stoprocentně na špici tabulky. Tohle by pro nás měla být motivace, abychom dál pracovali,“ říká Račuk.

Sám vyrovnal na 3:3 v 59. minutě při početní výhodě. Přitom ve speciální formaci s Jágrem a Plekancem vůbec být neměl.

„V zápase se to prostě mění. Trenéři řekli, že tam mám jít, Adam Kubík vypadl s nějakými zdravotními problémy, tak jsem naskočil místo něj. Jsem moc rád, každý chce hrát v nejdůležitějších momentech v zápase,“ potěšilo útočníka Kladna.

Dvoubodová výhra nad Třincem, teprve druhá v sezóně, se kladenským hokejistům náramně hodí. „Je to hrozně důležité. Tabulka pro nás nevypadá dobře, ale je před námi 49 kol a je to celé před námi. Když takto budeme sbírat body, bude to super. Ať je to Třinec nebo Litvínov, musíme sbírat body s každým,“ věří Račuk.

„Neřekl bych, že bychom byli v kabině nějak psychicky nalomení, pracujeme dobře.“

Tabulka nevypadá dobře, ale Rytíři už v ní nejsou poslední. Na dno se propadl Zlín.

„Ale v neděli s nimi hrajeme, takže musíme bodovat, jinak nás zase přeskočí, nic se nemění. Sezona je sice dlouhá, ale když je šance poskočit tabulkou, chceme ji vzít. Špatný začátek už jsem jednou zažil s Chomutovem, kdy jsme nakonec sestoupili, to už zažít nechci. Přeju to v extralize každému kromě nás," usmíval se Račuk.